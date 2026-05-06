Atletico Madrid is uitgeschakeld in de Champions League, waarmee het seizoen voor de club praktisch is afgelopen, op de strijd om de derde plaats in de Spaanse competitie na. Hoewel de nederlaag in Londen tegen Arsenal pijn doet, verdiende de club van trainer Diego Simeone wel bakken met geld in het miljardenbal.

Atletico bereikte de halve finales, iets wat sinds 2017 niet meer was gelukt, en overtrof daarmee de verwachtingen. Als troostprijs blijft er een aanzienlijke financiële injectie over: deelname aan de Champions League zal de club meer dan 100 miljoen euro opleveren. Dit is 20 procent van het clubbudget, dat volgens het Spaanse AS wordt geschat op een totaal van 554 miljoen euro.

Bijna een miljard euro in 13 jaar tijd

Europese competities zijn extreem lucratief, en daarom is het cruciaal om jaar na jaar deelname te verzekeren. Atletico slaagt hier onafgebroken in sinds 2013. In 13 opeenvolgende seizoenen in de Champions League heeft de club volgens Spaanse media een totale omzet van bijna een miljard euro bereikt.

Dit seizoen vulden de sportieve resultaten de clubkas rijkelijk. Atletico ontving 18,62 miljoen euro voor deelname, plus 8,4 miljoen voor vier overwinningen in de groepsfase tegen Eintracht, Union Saint-Gilloise, Inter en PSV, en 0,7 miljoen voor één gelijkspel tegen Galatasaray. De 14e plaats leverde 6,325 miljoen op, en daarnaast nog een extra miljoen voor deelname aan de play-offs.

Plaatsing voor halve finales

De inkomsten stegen met elke stap in de knock-outfase: 11 miljoen euro voor het uitschakelen van Club Brugge en plaatsing voor de achtste finales, 12,5 miljoen voor het verslaan van Tottenham en toegang tot de kwartfinales, en nog eens 15 miljoen voor de overwinning op Barça en de doorgang naar de halve finales. In totaal gaat het om 73,545 miljoen euro. Toegang tot de finale zou nog eens 18,5 miljoen hebben opgeleverd, maar die prijs ging naar Arsenal.

Extra inkomsten voor de eindbalans

Bovenop de ruim 73 miljoen euro aan sportieve resultaten, zal Atletico ook geld krijgen uit de zogenaamde 'value pillar' van de UEFA, een concept dat de waarde van de televisiemarkt en de clubcoëfficiënt combineert. Aangezien Atletico sterk is in beide categorieën, wordt geschat dat de club hierdoor nog eens 30 miljoen euro of meer zal verdienen.

