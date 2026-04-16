AZ stond donderdag in de return tegen Shakhtar Donetsk in de kwartfinale van de Conference League voor een loodzware opgave. In het heenduel verloor de ploeg met 3-0 van de Oekraïners. De Alkmaarders gaven hun fans nog een sprankje hoop in de return, maar een wonder bleef uit.

Bij rust stond het nog 0-0 in Alkmaar. Het eerste doelpunt viel pas in minuut 58. Alisson Santana scoorde de 0-1 voor Shakhtar, waardoor de Oekraïners over twee duels een voorsprong van vier doelpunten hadden. De spelers vierden dan ook vast feest, net als de meegereisde fans.

Met nog ruim een kwartier speeltijd te gaan maakte AZ gelijk, tot grote vreugde van de thuissupporters. Ze gaan nog een keer massaal achter hun ploeg staan. Even later werd het zelfs 2-1, waardoor er nog een sprankje hoop was in Alkmaar. De droom viel in duigen toen Shakhtar via Luca Meirelles 2-2 maakte in minuut 84.

Spelers gespaard voor bekerfinale

Trainer Leeroy Echteld spaarde in het thuisduel spelers voor de bekerfinale van zondag tegen NEC. Dat liet hij woensdag weten op een persconferentie in Alkmaar. Spits Troy Parrott is een van de spelers die rust krijgt. Mexx Meerdink nam zijn plaats in.

"Wij vinden allebei de wedstrijden erg belangrijk. We hebben een goede selectie en voor de jonge jongens die morgen op het veld komen te staan, is het ook een fantastische ervaring", aldus Echteld. "De bekerfinale is niet per se belangrijker, maar je wilt niet met vermoeide benen tegen NEC in De Kuip staan. Die afwegingen neem je mee en dan spaar je mensen voor de bekerfinale."

Opstelling

Opstelling AZ: Zoet; Ichihara, Dekker en Van Duijl; Maikuma, Boogaard, Sin en Chávez; Weslley Patati, Meerdink en Sadiq.

Hoofdtoernooi Europa League

AZ hecht veel waarde aan de bekerfinale. De winnaar mag komend seizoen meedoen aan het hoofdtoernooi van de Europa League. AZ verloor de bekerfinale vorig jaar na strafschoppen van Go Ahead Eagles. NEC staat voor de zesde keer in de bekerfinale, maar won het toernooi nog nooit.