AZ-coach Leeroy Echteld was donderdag woedend op zijn spelers Ro-Zangelo Daal en Elijah Dijkstra. Beide spelers kwamen te laat voor het duel met Shakhtar Donetsk en zaten daarom op de bank. Echteld vertelt op de persconferentie dat hij 'witheet' was op de spelers.

Beide spelers zouden eigenlijk in de basiself beginnen tegen Shakhtar, maar door het te laat komen moesten ze voor straf op de bank beginnen. Dijkstra was woensdag al te laat tijdens de wedstrijdbespreking en Daal kwam donderdag te laat voor de wedstrijddag in Krakau. Echteld vond dat hij een statement af moest geven en besloot om ze allebei op de bank te zetten.

'Withete' Echteld

Echteld geeft na de met 3-0 verloren wedstrijd aan dat hij 'witheet' was op de spelers. "Eerder deze week had ik al aangegeven dat we deze onzin niet meer willen. Het is niet bevorderlijk voor de ploeg en ik hoop dat het nu klaar is. Als we dit seizoen nog iets willen bereiken, dan moet het nu echt klaar zijn", vertelt AZ-coach Echteld.

Ook durft Echteld nog verder te gaan en wijdt hij de nederlaag toch gedeeltelijk aan de laatkomers. "Het heeft invloed op de wedstrijd als je twee keer in korte tijd je basis moet wijzigen. Ik vind dat deze situatie ermee te maken heeft", vertelt Echteld over de verloren wedstrijd. AZ is ver verwijderd van een plaats in de halve finale van de Conference League. Het elftal van trainer Echteld ging in Krakau ruim onderuit bij Shakhtar Donetsk: 3-0. Bij rust was het nog 0-0. Alle doelpunten vielen in de laatste twintig minuten.

Sven Mijnans

Ook aanvoerder Sven Mijnans was absoluut niet blij met de laatkomers en stak dit tegenover ESPN niet onder stoelen of banken. "Dat hoort niet bij het professionele voetbal, sowieso niet bij geen enkele professionele sport. Dat weten die jongens zelf ook. Voor hun zelf heel zuur, want het is gewoon een kwartfinale. De eerste van hun carrière, dus dat wil je niet missen. Daar is ook over gesproken binnen de groep. Het is gewoon niet goed", vertelt Mijnans.