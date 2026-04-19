Bayern München is voor de 35e keer in de clubgeschiedenis kampioen van Duitsland. De topclub uit Beieren won zondag in de eigen Allianz Arena met 4-2 van VfB Stuttgart en stelden daarmee een ongekend Bundesliga-record veilig. Voor coach Vincent Kompany is het in zijn tweede seizoen opnieuw raak.

De wedstrijd begon onverwacht lastig voor de thuisploeg. Stuttgart kwam in de 21ste minuut op voorsprong via Chris Führich, maar Bayern sloeg hard terug. Raphaël Guerreiro maakte gelijk voor de thuisploeg, waarna Nicolas Jackson en Alphonso Davies de bezoekers volledig de grond in boorden. Met een 3-1 ruststand was de wedstrijd al grotendeels beslist.

Kompany had voor dit duel enkele grote namen gespaard met het oog op de halve finale van de DFB-Pokal woensdagavond. Zo begonnen Harry Kane, Michael Olise en Manuel Neuer begonnen op de bank. Dat deerde de thuisploeg niet. Na de pauze bracht Kompany zijn smaakmakers alsnog binnen de lijnen. Kane was als invaller direct belangrijk met zijn 32ste competitietreffer, waarna Chema Andres met een heerlijke halfvolley de eindstand op 4-2 bepaalde.

Uiterst dominant Bayern München

De dominantie van Bayern dit seizoen spreekt boekdelen. De Münchenaars wonnen 25 van de 30 competitieduels, speelden vier keer gelijk en verloren slechts één keer. Met 109 gemaakte doelpunten en slechts 29 tegentreffers eindigde Bayern vijftien punten boven nummer twee Borussia Dortmund. Het is het dertiende kampioenschap in veertien jaar voor de Rekordmeister. De dominantie werd twee seizoenen geleden kort doorbroken door Bayer Leverkusen, maar vorig jaar kwam Kompany als trainer en keerde de schaal direct terug naar München.

De titelstrijd werd voorafgaand aan het duel overschaduwd door ernstige rellen. Een groep Stuttgart-supporters stormde vanuit een metrostation op de thuisfans af, waarna honderden politieagenten met wapenstokken en traangas moesten ingrijpen om de situatie onder controle te krijgen.

Op jacht naar historische treble

De landstitel is echter slechts één van de drie trofeeën waar Bayern dit seizoen op jaagt. In de DFB-Pokal wacht een halve finale tegen Bayer Leverkusen. In de Champions League staat na de sensationele uitschakeling van Real Madrid een tweeluik met titelverdediger PSG op het programma. Een historische treble lonkt voor Kompany, die ook in zijn tweede seizoen als trainer van de club grote indruk maakt.