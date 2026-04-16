Real Madrid en Bayern München zorgden woensdagavond voor spektakel in de kwartfinale van de Champions League. In de eerste helft vielen er al vijf goals, maar de strijd werd pas beslist na een rode kaart voor Edoardo Camavinga. In Spanje zijn ze het daar niet mee eens.

Bij rust leidde Real Madrid in München met 3-2, nadat de Duitsers in het heenduel met 2-1 hadden gewonnen. Het duel leek af te stevenen op een verlenging, tot de Colombiaan Luis Díaz kort voor tijd voor de gelijkmaker zorgde. Real Madrid-speler Camavinga had kort daarvoor een rode kaart gekregen voor spelbederf. In blessuretijd bezorgde Michael Olise Bayern ook nog de zege.

Camavinga werd bestraft met zijn tweede geel nadat hij na een overtreding de bal oppakte en ermee wegliep. Na afloop van het duel liepen de emoties bij de spelers van Real Madrid hoog op, vooral richting de Sloveense scheidsrechter Slavko Vincic. Middenvelder Arda Güler ontving eveneens rood.

'Buitensporig'

In Spanje overheerst woede richting de arbitrage na het cruciale besluit van Vincic. "Wat een onrecht", kopt Spaanse krant Marca. "Een buitensporige beslissing van de scheidsrechter na een domme fout van Camavinga", schrijft het medium. "Dit kan zijn toekomst bij Real Madrid ondermijnen."

Het medium vroeg ook Spaanse scheidsrechter Alfonso Pérez Burrull naar zijn mening. "Het is absoluut disproportioneel", is zijn duidelijke mening. "Hij houdt de bal maar drie seconden vast. De scheidsrechter moet beter afwegen wat er op het spel staat voor de teams en bovenal wat voor impact dit heeft op de wedstrijd. Het grenst aan machtsmisbruik", oordeelt hij.

Halve finales

Bayern München speelt in de halve finale tegen titelhouder Paris Saint-Germain. Arsenal plaatste zich woensdag ook voor de halve eindstrijd na een 0-0 gelijkspel tegen Sporting. De ploeg van Mikel Arteta had het heenduel gewonnen met 1-0. Arsenal speelt in de volgende ronde tegen Atlético Madrid.