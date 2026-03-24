Dávid Hancko heeft zich moeiteloos aangepast na zijn transfer van Feyenoord naar Atlético Madrid. De 28-jarige verdediger is een vaste kracht in de defensie van Diego Simeone. Na een uitstekend 2025 werd Hancko beloond met een prestigieuze prijs.

Hancko werd voor het eerst uitgeroepen tot de beste Slowaakse voetballer van 2025. De verdediger van Atletico Madrid won deze prestigieuze prijs voor Stanislav Lobotka (Napoli) en Milan Škriniar (Fenerbahçe). De Peter Dubovský Award voor de beste Slowaakse voetballer onder 21 jaar ging voor het tweede jaar op rij naar Feyenoorder Leo Sauer.

Enorme eer

In gesprek met Sport Aktuality noemde Hancko het "een enorme eer" om de award te winnen. "Ik geef toe dat ik hier vroeger niet eens van durfde te dromen", aldus de oud-Feyenoorder. "Hoewel individuele prijzen niet het belangrijkste zijn, is het een geweldige prestatie om voor altijd in de geschiedenis van het Slowaakse voetbal te worden opgenomen."

Hancko eindigde in de voorgaande seizoenen steeds achter Lobotka, nu zijn de rollen omgedraaid. Zijn dank gaat uit naar zijn familie. "Zij bieden me een geweldige basis. Onze twee zoontjes, die me helpen om het voetbal even te vergeten en tegenslagen of moeilijke momenten makkelijker te verwerken. En natuurlijk mijn ouders. Hoewel ze niet meer zo voor me hoeven te zorgen als vroeger, weet ik dat ze elke wedstrijd van me volgen en me maximaal steunen."

Hancko voelt zich thuis bij Atlético Madrid

Hancko heeft van alle spelers het meest gespeeld bij Atlético Madrid. Het toont aan hoe veel vertrouwen de trainer in hem heeft. "Het is niet eenvoudig om zo snel het vertrouwen van coach Diego Simeone te winnen", zegt Hancko.

De verdediger ziet zichzelf niet snel meer een stap maken. "Ik houd niet van veranderingen. Het was moeilijk om Žilina, Sparta en Feyenoord te verlaten. Het was erg emotioneel. Als ik eerlijk ben, zou ik het liefst tot het einde van mijn contract bij Atlético blijven, het nog verlengen en daar zo lang mogelijk zijn. Mijn doel is nu om prijzen te winnen in Madrid."

Met Slowakije naar het WK

Hancko is in zijn thuisland voor de play-offs voor kwalificatie van het WK voetbal. De Slowaken nemen het in eigen huis op tegen Kosovo. "Individuele trofeeën zijn mooi, maar als u me zou zeggen dat u deze prijs afpakt en wij ons plaatsen voor het WK, dan ruil ik hem meteen in", verzekert hij. "We hebben een geweldige groep bij het nationale team, ik reis hier altijd graag naartoe."