Dick Advocaat werd vorige week met veel bombarie gepresenteerd als adviseur van Robin van Persie bij Feyenoord. De 78-jarige trainer gaat de jonge trainer ondersteunen bij de Rotterdammers. Al vindt Ronald Koeman daar het zijne van. "Een klankbord is altijd belangrijk, maar hoe dat allemaal gelopen is...", zegt hij op de persconferentie van Oranje.

In diezelfde persconferentie gaf Ronald Koeman zijn harde mening over De Klassieker. Hij keek daar met weinig plezier naar. "Ik kijk met zorg naar De klassieker. Daar is aardig aan kwaliteit ingeboet. Het is zorgelijk voor het Nederlands voetbal", zegt hij.

Dick Advocaat bij Feyenoord

Het is een onrustig jaar in zowel Amsterdam als Rotterdam. Waar er bij Ajax hard werd ingegrepen dit jaar, gebeurt dat in Rotterdam op een andere manier. Daar kreeg Van Persie nu Dick Advocaat achter zich. De 78-jarige trainer zou met Curaçao naar het WK gaan, maar trad wegens privéomstandigheden terug en gaat nu dichterbij huis aan de slag bij Feyenoord.

'Daar kun je je vraagtekens bij zetten'

Koeman werd gevraagd of hij later ook zoiets zou doen. "Dat lijkt me niet", begint hij. "Ik hoop dat ik die leeftijd haal, dat is het eerste. Maar dat weet je nooit. Dick gaat nu lekker door en gelukkig, als dat betekent dat het beter gaat met zijn dochter, dat weet ik niet. Maar een klankbord is altijd voor een jonge coach belangrijk", licht Koeman toe. Waarna hij wel nog zijn mening ventileert op cryptische wijze. "Maar hoe het allemaal gelopen is, daar kun je je vraagtekens bij zetten." HIj wilde verder niet toelichten wat hij daarmee bedoelde.

Het is mogelijk dat hij doelt op de eerdere soap bij Feyenoord tussen Van Persie en Kees van Wonderen. De oud-international zou de technisch directeur worden bij de Rotterdammers, maar daar is Van Persie zelf voor gaan liggen, zijn de berichten. Van Wonderen zou dichtbij de groep willen werken, wat de trainer van Feyenoord niet zag zitten. In een statement meldde Feyenoord dat Van Wonderen 'vooralsnog' niet aangesteld zou worden bij Feyenoord.

Van Wonderen over positie bij Feyenoord

Van Wonderen zelf denkt nog altijd dat de kans bestaat dat hij de functie zal bekleden. Van Wonderen schoof aan bij de podcast D’n Hoefcast. Daarin vertelde hij uitgebreid over de gesprekken met Feyenoord. "Ik vind het trainerschap zo belastend, het is zo intens. De balans vind ik eigenlijk ongezond. Bij Feyenoord is het trainerschap ook belastend, veel werk, verantwoording en veel druk. Als td ben je meer procesmatig bezig", licht Van Wonderen toe.

"Ik zal misschien niet alle vinkjes op groen hebben. Als je het hebt over een hele ervaren td, dat ben ik niet. Maar ik loop toch al heel wat jaren in het voetbal rond, heb verschillende functies bekleed op verschillende niveaus", doelt Van Wonderen op zijn werkzaamheden als hoofdtrainer, assistent-coach en scouting bij diverse clubs.