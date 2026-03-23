Kees van Wonderen zou eerst wel de technisch directeur van Feyenoord worden, maar na gesprekken werd er toch afgezien van een functie voor de voormalig verdediger van de dolende club. Van Wonderen legde maandagavond bij voetbaltalkshow Rondo op Ziggo Sport uit waarom de onderhandelingen spaak liepen.

van Wonderen is begin deze maand niet begonnen bij Feyenoord als technisch directeur, omdat het gevoel bij een of meerdere betrokkenen niet goed was. "Ik was in gesprek met Feyenoord over het technisch directeurschap. Dat waren goede gesprekken, over mijn rol, over hoe ik dat in zou gaan vullen", legde Van Wonderen uit. "Maar ik zei: voordat we gaan beginnen, moeten we wel eerst met z'n drieën gaan zitten. Algemeen directeur Dennis te Kloese, trainer Robin van Persie en ik moeten één zijn, we moeten het samen doen."

'Dan moet je niet instappen'

Die gesprekken zorgden voor twijfel. Bij wie, wilde Van Wonderen niet zeggen. "Waar het uiteindelijk om ging was dat het gevoel niet helemaal daar was bij iedereen. Dan moet je volgens mij op dat moment niet instappen, tien wedstrijden voor het einde terwijl Feyenoord tweede staat. Ik heb gezegd: laten we het er niet geforceerd doorheen duwen. Het moet bij iedereen een goed gevoel geven. Als daar ergens een twijfel is en het is al onrustig genoeg van buiten, dan is het niet het goede moment. Je moet het intern ook niet onrustig gaan maken."

Dennis te Kloese

Te Kloese combineert op dit moment de functies van algemeen en technisch directeur bij Feyenoord. Hij vertelde in januari tijdens de nieuwsreceptie dat zijn club wellicht gebaat is bij een nieuwe technisch directeur. De 57-jarige Van Wonderen, die oud-trainer is van sc Heerenveen, Go Ahead Eagles en Schalke 04, voetbalde nog samen met Van Persie. Samen wonnen ze in 2002 de UEFA Cup met de club uit Rotterdam.

Onder leiding van Van Persie is Feyenoord na een goede seizoensstart ver teruggevallen. Met nog zes wedstrijden te gaan, staat de club in de Eredivisie nog wel op de tweede plaats, die toegang geeft tot het hoofdtoernooi van de Champions League. Feyenoord vond vorige week de ervaren Dick Advocaat bereid om Van Persie de rest van het seizoen te adviseren.