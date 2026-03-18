Senegal laat het niet zomaar gebeuren dat de gewonnen Afrika Cup van het land wordt afgepakt. Dinsdag sloeg het nieuws van de Afrikaanse voetbalbond CAF in als een bom bij de winnaar van het continentale toernooi in januari. Marokko is blij, maar Senegal doet er alles aan om de beslissing terug te draaien.

De regering van Senegal wil een internationaal onderzoek naar corruptie binnen het bestuur van de Afrikaanse voetbalbond CAF. Dat heeft een woordvoerder van de regering bekendgemaakt. Senegal verwerpt de wijze waarop het land de Afrika Cup is ontnomen.

Marokko aangewezen als winnaar

De Afrikaanse voetbalbond CAF riep Marokko dinsdag alsnog als winnaar uit. Senegal kreeg de hoofdprijs twee maanden geleden uitgereikt na een turbulente finale in Rabat, waarna de Marokkaanse bond een klacht indiende. De Senegalese bondscoach Pape Bouna Thiaw haalde in blessuretijd zijn spelers van het veld uit protest tegen een aan Marokko toegekende strafschop. Brahim Díaz miste de penalty, in de verlenging maakte Pape Gueye de winnende goal voor Senegal.

'Ernstige en onwettige beslissing'

De beroepscommissie van de CAF besliste dinsdagavond dat het Senegalese team het reglement van de Africa Cup overtrad en deelde het land een nederlaag toe. "Dat is een buitengewoon ernstige en onwettige beslissing", stelde een woordvoerder van de Senegalese regering. "Senegal zal alle juridische middelen inzetten bij de bevoegde internationale rechtbanken om deze beslissing ongedaan te maken."

'Ze zijn gek geworden'

De Senegalese voetballers waren zelf ook vol ongeloof na het besluit van de beroepscommissie van de CAF van dinsdag. "Kom ze maar halen", schreef verdediger Moussa Niakhaté bij een foto van zichzelf met de beker en gouden medaille. "Ze zijn gek geworden." Verschillende ploeggenoten kwamen met vergelijkbare reacties. De Marokkaanse voetbalbond hield het bij een korte verklaring. "De bond benadrukt haar toewijding aan het respecteren van de regels, de duidelijkheid ervan en de stabiliteit van Afrikaanse toernooien."

Ismael Saibari

De bond was ook in beroep gegaan tegen verschillende straffen, waaronder een boete en een schorsing voor PSV'er Ismael Saibari om een incident met de handdoek van de Senegalese doelman. De boete van 100.000 dollar is kwijtgescholden, de schorsing teruggebracht van drie wedstrijden naar één.