De soap rondom de Afrika Cup is nog altijd niet voorbij. Onlangs bestrafte de Afrikaanse voetbalbond CAF Senegal en oordeelde dat het land de titel moest afstaan aan Marokko. De Leeuwen van Teranga lijken echter niet van plan de beker zomaar af te staan en hebben zaterdag nog wat olie op het vuur gegooid door de Afrika Cup aan het publiek te tonen tijdens een vriendschappelijk duel met Peru.

De voetballers van Senegal toonden de Afrika Cup aan het publiek in Stade de France voordat het vriendschappelijke duel van start ging. Marokko dreigde een rechtszaak aan te spannen tegen Stade de France als Senegal een parade zou houden ter ere van de Afrikaanse titel.

Winst Afrika Cup

Het Afrikaanse land won in januari de Afrika Cup van Marokko, maar die titel werd deze maand weer afgenomen na tussenkomst van de Afrikaanse voetbalbond. Senegal werd bestraft voor het verlaten van het veld tijdens de gewonnen tumultueuze finale. De zege van 1-0 voor Senegal werd omgezet in een nederlaag van 3-0.

Senegal weigert echter de beker aan Marokko te overhandigen. Het land ziet zich nog steeds als de rechtmatige winnaar en besloot dat in Parijs met het publiek te vieren. De Senegalese aanvoerder Kalidou Coulibaly en zijn teamgenoten kwamen het veld op met de beker en maakten na een concert van de Senegalese superster Youssou N'Dour een ereronde.

Juridische kruistocht

Aanvoerder Coulibaly ging daarna met doelman Édouard Mendy naar de presidentiële loge. Daar zetten ze de beker neer voor onder anderen Abdoulaye Fall, de voorzitter van de Senegalese voetbalbond. Fall kondigde eerder al aan een juridische kruistocht te zullen volgen om de prijs voor Senegal te behouden.

Finale

Tijdens de finale van de Afrika Cup sloeg de vlam in de pan toen Marokko een penalty kreeg. Vlak daarvoor was een doelpunt van Senegal afgekeurd. Uit onvrede stapte Senegal van het veld, om vervolgens later toch nog terug te keren en het duel uit te spelen. Brahim Díaz miste echter de penalty namens de Atlas Leeuwen door een mislukte Panenka.

Het werd 1-0 voor Senegal, waardoor de Leeuwen van Teranga de titel in ontvangst namen. Later bestrafte de Afrikaanse voetbalbond CAF Senegal echter voor het verlaten van het veld. De eindstand van 1-0 werd omgezet in een 0-3 overwinning voor Marokko.