Het is nog altijd niet zeker of we Lionel Messi nog één keer zien schitteren op het WK voetbal deze zomer. Bondscoach Lionel Scaloni liet zich daar zondag opvallend open over uit: hij wil zijn sterspeler er dolgraag bij hebben, maar de beslissing ligt volledig bij Messi zelf. Daardoor blijft er toch onzekerheid hangen rond zijn deelname.

Scaloni liet er geen twijfel over bestaan dat hij Messi er graag bij heeft. "Ik wil hem graag selecteren, maar de beslissing ligt bij hem", zei de bondscoach tijdens een persmoment. "De vragen moeten eigenlijk aan hem gesteld worden. Ik denk dat jullie mijn mening wel kennen."

De Argentijn benadrukte dat de aanwezigheid van Messi verder reikt dan alleen het nationale belang. "Ik ben van mening dat hij op het WK moet zijn. Dat zou het beste zijn voor de voetbalwereld. Niet alleen Argentijnen willen hem daar zien, iedereen wil dat."

Vraagtekens rond WK-deelname

Met die uitspraken lijkt Scaloni te bevestigen dat er nog altijd vraagtekens zijn rond Messi. De aanvaller zelf hield eind vorig jaar ook al een slag om de arm en wilde toen niet bevestigen dat hij voor de zesde keer zou deelnemen aan een WK.

Volgens Scaloni heeft Messi het recht om zelf te bepalen hoe hij zijn toekomst invult. "Hij heeft het verdiend om in alle rust zijn keuze te maken. Wat hij ook beslist, zal het beste zijn voor hem en voor het team." Argentinië gaat bovendien als titelverdediger naar het WK en is ingedeeld in een groep met Algerije, Oostenrijk en Jordanië.

Nieuwe namen dienen zich aan

Ondertussen kijkt Argentinië ook vooruit. In de recente oefenwedstrijd tegen Mauritanië (2-1) greep Nicolás Paz zijn kans met beide handen aan. De jonge middenvelder maakte indruk met een fraaie vrije trap en tekende voor zijn eerste doelpunt in het nationale shirt. De 21-jarige speler kreeg de kans omdat Messi, Rodrigo de Paul en Leandro Paredes rust kregen van Scaloni. Paz maakte daar optimaal gebruik van en lijkt zich nadrukkelijk in de kijker te hebben gespeeld.

Na afloop kon Paz zijn geluk nauwelijks op. "Een doelpunt vergeet je nooit. Ik heb er mijn hele leven van gedroomd", vertelde hij. "Ik heb altijd naar Messi gekeken, het is moeilijk om hem te evenaren, maar ik ben heel blij dat ik heb kunnen scoren." Voorlopig richt de middenvelder zich vooral op zijn ontwikkeling. "Ik denk niet aan het WK, alleen aan elke dag hard werken. Als ze vinden dat ik er klaar voor ben, ben ik beschikbaar."