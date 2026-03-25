Lionel Messi voetbalt nog altijd bij Inter Miami en heeft dan ook een nederig optrekje in de Amerikaanse staat Florida. De voetballer heeft nu echter iets zeer opvallends in zijn huis laten bouwen, een museum voor de hobby van zijn vrouw.

Antonela Roccuzzo is al langere tijd samen met Lionel Messi en woont samen met hun drie kinderen bij de voetballer in hun huis aan de Amerikaanse kust. Hun oudste zoon het Thiago (13) en hij voetbalt in de jeugdopleiding van Inter Miami, de ploeg waar zijn vader in het eerste speelt. Daarnaast hebben de twee samen ook een elfjarige zoon genaamd Mateo en een achtjarige jongen die Ciro heet. Het stel stapte in 2017 in het huwelijksbootje.

LEGO-museum

Rocuzzo onthult in een gesprek met Harpers Bazaar dat ze samen met haar kinderen een bijzondere hobby heeft: LEGO-creaties bouwen. De 38-jarige influencert bouwt het liefst hele dagen aan haar bouwwerken en ze wil niet dat ze ergens achter in de kast verdwijnen als ze klaar is. Dus heeft Messi daar iets op bedacht. In het huis van het gezin heeft hij een soort museum laten bouwen, waarin alle LEGO-creaties van zijn vrouw en kinderen tentoon worden gesteld. Het project waar Rocuzzo het meest trots op is? De LEGO-versie van 'Hogwarts Castle', het bekende kasteel uit de Harry Potter-films.

Nieuwe levensfase

Messi is al sinds zijn eerste stappen in het voetbal samen met Rocuzzo. Samen hebben ze drie prachtige kinderen, maar die worden natuurlijk steeds ouder. Waar Messi in een afbouwende fase van zijn loopbaan zit, is ook het leven van Rocuzzo in een andere fase gekomen. Zij kan nu steeds meer denken aan zichzelf op de eerste plaats zetten in het leven.

"Dat is voor mij iets nieuws en dat ga ik beetje bij beetje meer ontdekken. Ik geniet er enorm van dat mijn kinderen niet meer zo klein zijn, want ik waardeer mezelf nu op zo'n andere manier. Ik zet mijzelf weer in het centrum van mijn leven", vertelt een open Rocuzzo over het leven met drie kinderen en het leven als vrouw van Messi als een van de grootste voetballers ter wereld.