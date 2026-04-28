De schrik in heel Kroatië was erg groot toen Luka Modric afgelopen zondag het veld moest verlaten met ogenschijnlijk veel pijn aan zijn hoofd. De vrees was dat de ervaren aanvoerder het WK van komende zomer aan zich voorbij moest laten gaan. Maar dinsdag kwam er een hoopvolle update rond zijn situatie.

Afgelopen zondag speelden het AC Milan van Luka Modric en achtervolger Juventus na een vrij matige pot uiteindelijk 0-0 gelijk. Veel reden om over het affiche na te praten was er niet, buiten de fysieke gesteldheid van de 40-jarige Modric. Hij kwam hard in botsing met Juve-speler Manuel Locatelli, de twee knalden met de koppen tegen elkaar, en moest het veld verlaten met hoofdpijn. Meteen werd er gevreesd of hij zijn laatste WK mogelijk zou moeten missen.

Dubbele breuk

Zoals een echte ervaren leider betaamt, bleef Modric ondanks zijn pijnlijke gezicht de rest van de wedstrijd gewoon op de bank zitten. Nieuwe testen hebben uitgewezen dat de middenvelder een dubbele breuk heeft opgelopen aan zijn jukbeen. Maandag is de Kroatische veteraan gelijk geopereerd, maar hem wacht nu een herstel van zes tot acht weken. Voor AC Milan zal hij niet meer in actie komen dit seizoen.

Daardoor lijkt het dus allerminst zeker of we de eenvoudig winnaar van de Gouden Bal nog wel in actie gaan zien in de Verenigde Staten. Voor Modric zou komende zomer naar alle waarschijnlijkheid zijn vijfde en laatste WK zijn, waardoor het uitermate triest zou zijn als hij daar niet aan deel kan nemen. Gelukkig heeft tenminste één iemand wel vertrouwen dat hij gewoon mee kan doen. En dat is gelijk de belangrijkste persoon.

Vertrouwen in snel herstel

Niemand minder dan de gelauwerde bondscoach van Kroatië, Zlatko Dalic, heeft namelijk aangegeven dat hij verwacht dan zijn sterspeler gewoon mee kan doen aan het mondiale eindtoernooi. "Ik heb er vertrouwen in dat het herstel volgens plan zal gaan en dat Luka, onze aanvoerder, ons zal leiden tijdens weer een groot toernooi in de zomer", aldus de bondscoach, die sinds 2017 de scepter zwaait in Kroatië.

En daarmee kan Modric zijn illustere carrière in ieder geval met nog een eindtoernooi verlengen. In totaal speelde hij al 196 interlands, en nam hij bovendien al deel aan maar liefst acht eindtoernooien, waarbij hij in 2018 natuurlijk de finale haalde. Komende zomer treft het Kroatië van Modric Engeland, Panama en Ghana in de groepsfase. Nieuw succes is dus zeker niet uitgesloten.