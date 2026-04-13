Marie-Louise Eta (34) heeft geschiedenis geschreven: ze is de eerste vrouwelijke hoofdtrainer in een Europese topcompetitie. Sinds zaterdag heeft ze die positie bij Union Berlin. Er komt veel op haar af, maar de club laat weten haar door dik en dun te steunen.

Union Berlin heeft in het weekend trainer Steffen Baumgart ontslagen. De leiding van de Duitse voetbalclub nam dat besluit na de nederlaag van 3-1 bij hekkensluiter Heidenheim. Eta is bij de nummer 11 van de Bundesliga aangesteld als tijdelijke opvolger.

Seksisme

De aankondiging wekte uiteenlopende reacties op. Helaas zaten daar ook seksistische en neerbuigende uitlatingen tussen. De club uit Berlijn laat weten dat ze Eta door en door steunen. Bijvoorbeeld door op social media in te gaan op achterhaalde visies op de rol van vrouwen in het voetbal.

De club reageerde bijvoorbeeld op een post waarin wordt bepleit dat mannelijke spelers de tactische instructies van een vrouw niet serieus zullen nemen. "Met alle respect, maar dat is seksistisch", schrijft de club op X. Ook wijst de club het idee van de hand, dat het voor een mannelijke trainer tot gezichtsverlies zou lijden als hij verliest van een team dat door een vrouw wordt geleid.

En de club gaat gelijk flink in de overdrive door Eta te omschrijven als FUSSBALLGÖTTIN, oftewel voetbalgodin.

Foutje van de burgemeester

De burgemeester van Berlijn is enthousiast over de aanstelling. Kai Wegner noemde het "een sterk signaal voor het hele profvoetbal en voor de rol van vrouwen in de topsport". Wel spelde hij de naam van Eta in zijn berichtje fout. Daar wees de club hem op, waarop Wegner een excuus klaar had liggen: "Ik ben er ook zo door overweldigd."

Kleine Korrektur: *Marie-Louise Eta :) — 1. FC Union Berlin (@fcunion) April 12, 2026

Schone lei

Horst Heldt, directeur van Union Berlin, meldde na de benoeming: "Twee overwinningen in veertien wedstrijden sinds de winterstop en de prestaties van de afgelopen weken geven ons niet het vertrouwen dat we het tij nog kunnen keren met de huidige staf. Daarom hebben we besloten om met een schone lei te beginnen. Ik ben erg blij dat Marie-Louise Eta heeft ingestemd met deze interim-rol voordat ze deze zomer, zoals gepland, hoofdtrainer van het vrouwenelftal wordt".

De voetballoopbaan van Eta

De voetballoopbaan van Eta eindigde vroegtijdig. Ze kende grote successen bij Turbine Potsdam. Destijds, onder de naam Marie-Louise Bagehorn, won ze met de club drie keer de Duitse landstitel en de Champions League in 2010. Door diverse blessures moest ze op 26-jarige leeftijd haar carrière beëindigen.