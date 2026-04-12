Het moment liet lang op zich wachten, maar sinds zaterdagavond is het een feit: voor het eerst in de geschiedenis van het mannenvoetbal is er een vrouwelijke coach aangesteld in de hoogste divisie van de Europese topcompetities. De Duitse Bundesliga heeft de eer gekregen dankzij Union Berlin.

Union Berlin heeft trainer Steffen Baumgart ontslagen. De leiding van de Duitse voetbalclub nam dat besluit na de nederlaag van 3-1 bij hekkensluiter Heidenheim. Marie-Louise Eta is bij de nummer 11 van de Bundesliga aangesteld als tijdelijke opvolger. Union Berlin heeft daarmee een primeur. Nog niet eerder was een vrouw hoofdtrainer bij een mannenelftal van een club in de Bundesliga. In andere Europese landen is dat ook nog nooit voorgekomen.

Interim, daarna 'zoals gepland' hoofdtrainer

"Twee overwinningen in veertien wedstrijden sinds de winterstop en de prestaties van de afgelopen weken geven ons niet het vertrouwen dat we het tij nog kunnen keren met de huidige staf. Daarom hebben we besloten om met een schone lei te beginnen. Ik ben erg blij dat Marie-Louise Eta heeft ingestemd met deze interim-rol voordat ze deze zomer, zoals gepland, hoofdtrainer van het vrouwenelftal wordt", aldus Horst Heldt, directeur van Union Berlin.

Oud-speelster

De voetballoopbaan van de 34-jarige Eta eindigde vroegtijdig. Ze kende grote successen bij Turbine Potsdam. Destijds, onder de naam Marie-Louise Bagehorn, won ze met de club drie keer de Duitse landstitel en de Champions League in 2010. Door diverse blessures moest ze op 26-jarige leeftijd haar carrière beëindigen.

Trainerscarrière

Daarna kwam haar trainerscarrière snel van de grond. Aanvankelijk werkte ze in de jeugdopleiding van Werder Bremen. In 2021 werd ze door de Duitse voetbalbond (DFB) aangesteld als assistent-trainer van het nationale vrouwenelftal onder 15. Een jaar later behaalde ze met succes haar proflicentie en is ze sindsdien officieel bevoegd om als hoofdtrainer te werken in de Bundesliga en de Tweede Bundesliga.

Vervanger van geschorste coach

In 2023 werd ze al assistent bij Union Berlin bij toenmalige coach Marco Grote. In 2024 was ze voor het eerst hoofdverantwoordelijke voor het mannenelftal toen Nenad Bjelica drie duels geschorst was en zij een plekje op de bank doorschoof. Nu is ze dus voor het eerst officieel trainer van de mannenploeg van Union, waar ze dus al jaren voor actief is.

Union Berlin staat, met nog vijf speelronden te gaan, 7 punten boven de degradatiezone.