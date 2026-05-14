Voor PSG-doelman Matvey Safonov staat 30 mei een bijzonder moment op de agenda: de Champions League finale. Mocht de Rus daarin uitblinken, dan ligt er daarna een nogal pikant aanbod van een pornoster op hem te wachten. Zijn vrouw reageerde op hilarische wijze op de opmerkelijke situatie.

Het bizarre voorstel kwam van Mary Rock, een actrice die speelt in video's die niet voor alle ogen bedoeld zijn. Via een videoboodschap beloofde ze Safonov een 'hete nacht' voor elke redding die hij zou maken in de Champions League-finale tegen Arsenal.

Reactie

Nu heeft de partner van Safanov, Marina Kondratiuk, via sociale media op een grappige manier gereageerd. "Een pornoster wenste mijn man succes voor de Champions League-finale en beloofde hem een hete nacht voor elke redding", zo begon Kondratiuk op Threads.

Daarna legde ze uit wat een 'hete nacht' voor de doelman echt betekent: "Ze heeft geen idee dat voor hem een hete nacht betekent: kruiswoordraadsels oplossen, kijken naar 'Wat? Waar? Wanneer?' (een populair Russisch tv-programma, red.) en om 23:30 uur naar bed gaan, want verdomme, hij moet de volgende dag vroeg opstaan voor de training."

Onder de lat bij PSG

Matvey Safonov, de 27-jarige doelman, kwam in de zomer van 2024 voor 20 miljoen euro van Krasnodar naar PSG. Na een eerste seizoen als reserve achter Gianluigi Donnarumma, veroverde de Russische international dit seizoen een basisplaats, ten koste van de nieuwkomer Lucas Chevalier.

Hoe belangrijk hij is voor het team, blijkt wel uit het feit dat hij dit seizoen in alle knock-outwedstrijden van de Champions League aan de aftrap stond. Afgelopen zondag zat Safonov nog op de bank in de competitiewedstrijd tegen Brest, maar woensdag keerde hij terug onder de lat tegen Lens. PSG won met 2-0 en pakte daarmee de veertiende landstitel in de clubgeschiedenis. Safonov speelde daarin een hoofdrol: met acht reddingen werd hij uitgeroepen tot man van de wedstrijd.

