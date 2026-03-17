De Champions League kruipt steeds dichter bij de ontknoping. Dinsdagavond waren de returns van de eerste vier achtste finales. Real Madrid, Paris Saint-Germain en Arsenal gingen overtuigend verder. Verder eindigde het voetbalsprookje van Bodø/Glimt. Check de uitslagen hieronder.

Vinícius doet Manchester City pijn na vroege rode kaart

Hét topaffiche van deze achtste finales was natuurlijk Manchester City tegen Real Madrid. Maar de topploeg van Pep Guardiola ging vorige week hard onderuit in Spanje. Door een fabelachtige hattrick van middenvelder Federico Valverde won De Koninklijke met liefst 3-0. De stand had nog groter kunnen zijn als Vinícius Júnior geen penalty miste.

Voor de return in Manchester gaf Guardiola zijn manschappen een dag vrij. Dat had weinig effect, want al voor rust was het tweeluik helemaal beslist. Bernardo Silva maakte hands en voorkwam daarmee een goal: rood en penalty Real Madrid. Dit keer schoot Vini wel raak. Erling Haaland maakte in de 41e minuut nog gelijk, maar daar strandde de dappere poging voor een comeback. In blessuretijd van het tweede bedrijf maakte Vinícius nog de winnende.

Arsenal eenvoudig verder

De heenwedstrijd in Duitsland eindigde in 1-1. Daar was het nodige om te doen. Arsenal kreeg in de slotfase een penalty na een lichte overtreding op oud-PSV'er Noni Madueke. De Nederlandse VAR Rob Dieperink kreeg een hoop slijk over zich heen via sociale media.

In Londen was er door de uitslag in Duitsland nog alles om voor te spelen. Dit keer was Arsenal heer en meester. Dat resulteerde in goals van Eberechi Eze en Declan Rice. Er lag nog een derde goal in het mandje, maar die werd na ingrijpen van de Nederlandse VAR afgekeurd. Scheidsrechter Danny Makkelie wees in eerste instantie naar de middenstip.

Paris Saint-Germain sloopt Chelsea

Titelhouder PSG zette vorige week in eigen huis al een grote stap richting de volgende ronde. Na een uitstekend laatste kwartier werd met 5-2 van Chelsea gewonnen. De return in Londen was er dus eentje om des keizers baard.

Dat betekende niet dat PSG zich inhield. Sterker nog: binnen het kwartier stond het al 2-0 voor de Parijzenaren door goals van Khvicha Kvaratskhelia en Bradley Barcola. Senny Mayulu scoorde nog na rust, waardoor de totaalstand eindigde op liefst 8-2.

Einde van sprookje Bodø/Glimt

Het Noorse Bodø/Glimt was hard bezig om een van de mooiste voetbalsprookjes te schrijven. Nadat het in de tussenronde van de Champions League al verliezend finalist van vorig jaar Inter versloeg, werd in het heenduel van de achtste finales Sporting CP met overtuiging verslagen. Het werd vlak boven de poolcirkel liefst 3-0.

Dinsdagavond ging het in Portugal echter helemaal mis. De Noren kregen in Lissabon te maken met een ware Portugese wervelstorm. Sporting vuurde poging na poging af op het doel van Bodø. Dat werd het team uiteindelijk te veel. Na verlenging gingen de Portugezen door en eindigde het sprookje van Bodø.