Danny Makkelie kan een bedankje sturen naar Dennis Higler. De Nederlandse VAR hielp de scheidsrechter uit de brand in het Champions League-duel tussen Arsenal en Bayer Leverkusen.

Makkelie kende een vrij zorgeloze avond in Noord-Londen. De thuisploeg pakte een voorsprong van twee doelpunten en er leek een derde goal bij te komen. Kai Havertz deed zijn oude ploeg pijn na een treffer uit een corner. Makkelie wees naar de middenstip en even stond er 3-0 op het scorebord. Tot Higler en diens assistent-VAR Pol van Boekel ingrepen.

VAR voorkomt goal Arsenal

Keeper Janis Blaswich (ex-Heracles Almelo) van Bayer Leverkusen gebaarde al hevig naar Makkelie na de treffer van Havertz. In de ogen van de doelman had zijn landgenoot hands gemaakt. Dat bleek ook uit de beelden, alleen Makkelie kon de situatie niet zien. Zijn Nederlandse collega's gelukkig wel, waardoor de treffer terecht werd afgekeurd.

Berucht penaltymoment in heenduel

In het heenduel was er al een opmerkelijk moment door een Nederlandse arbiter. Rob Dieperink was in Duitsland de VAR en stond achter het besluit van scheidsrechter Halil Umut om in de slotfase een penalty te geven aan The Gunners. Oud-PSV'er Noni Madueke werd lichtjes aangeraakt door Malik Tillman, eveneens ex-PSV, waarna de bal op de stip ging. De strafschop werd uiteindelijk benut door Kai Havertz.

Klassieker

Voor Makkelie is Arsenal tegen Leverkusen een mooi opwarmertje voor de pikante clash aankomend weekeinde tussen Feyenoord en Ajax. De scheidsrechter werd door de KNVB aangewezen als leidsman voor de Klassieker. Het wordt een bijzondere wedstrijd voor Makkelie, omdat het de tiende keer is dat hij het duel mag fluiten.