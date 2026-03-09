Robert Maaskant ziet een opvallende optie voor Ajax als de club echt groot durft te denken: Pep Guardiola. De trainer van Manchester City heeft in het verleden vaker zijn bewondering uitgesproken voor Johan Cruijff en diens voetbalideeën. Met Jordi Cruijff als technisch directeur in Amsterdam zou dat volgens Maaskant zomaar een interessante combinatie kunnen zijn.

Jordi Cruijff besloot zondag in te grijpen en zette Fred Grim opzij als hoofdtrainer. Oscar García, die eerder door Cruijff zelf bij Jong Ajax werd aangesteld, kreeg daarop de kans om het eerste elftal over te nemen. Of de Spanjaard ook na dit seizoen de leiding kan houden bij Ajax, durft Maaskant nog niet te zeggen. "Dat weet ik niet", zei de voormalig trainer van onder meer NAC Breda en FC Groningen bij Sportnieuws.nl. "Ik denk wel dat ze nog andere kandidaten op het oog hebben."

Guardiola naar Ajax?

Daarna kwam Maaskant met een opvallende gedachte over de toekomst van de club. "Ik heb wel eens gekscherend gezegd: ik zou het helemaal niet gek vinden als ze een keer proberen Pep Guardiola te krijgen. Guardiola heeft zelf ook wel eens gezegd: de Ajax-filosofie en de filosofie van Cruijff, dat zou ik heel graag nog een keer willen doen."

Volgens Maaskant zou het bovendien best kunnen dat Guardiola na zijn lange periode bij Manchester City toe is aan iets nieuws. "Voor het geld hoeft hij het niet meer te doen. Bij City wordt hij misschien wéér kampioen, misschien wint hij wéér de Champions League, wéér de FA Cup. Het is goed geweest daar na zeven of acht jaar, en hij gaat het avontuur aan in Amsterdam. Ik kan me ook voorstellen dat ze daar op gokken."

'Ik mis hem heel erg'

In 2016, vlak voordat Johan Cruijff overleed, gingen hij en goede vriend Guardiola samen nog een rondje golfen. De beelden werden voor het eerst vertoond tijdens de première op 21 maart. "Hij had een tumor in zijn hersenen. Ik weet nog dat we gingen golfen en dat zijn vrouw achter ons alleen maar aan het huilen was. Voor het afslaan zei Johan dat hij dubbel zag en één oog dicht moest doen bij het putten om scherp te zien. Op dat moment voelde ik dat dat het laatste moment was om afscheid te nemen. Ik mis hem heel erg", zei Guardiola met tranen in zijn ogen.