Er is ophef ontstaan in Spanje na de wedstrijd tussen Atletico Madrid en Getafe. Getafe-verdediger Abdel Abqar kreeg een rode prent nadat hij Atletico-spits Alexander Sørloth in zijn kruis greep. De Marokkaanse verdediger ontkent echter stellig dat te hebben gedaan.

Het gebeurde na ongeveer een uur spelen in het stadion van Atlético in Madrid. Terwijl de bal ergens anders was, kwamen Sørloth en Abqar met elkaar in contact. Daarbij raakte Abqar de Noor bij zijn kruis.

Rood

Scheidsrechter Miguel Ángel Ortiz zag het eerst niet, maar werd door de VAR op het moment gewezen. Na het terugkijken van de beelden gaf hij Abqar alsnog een rode kaart. Daar was de verdediger het duidelijk niet mee eens.

Volgens Abqar was het nooit zijn bedoeling om Sørloth daar te raken. Emotioneel reageerde hij na afloop dat er in het voetbal vaak contact is en dat dit niet expres gebeurde. Hij benadrukte zelfs dat hij op zijn familie zweert dat het niet zijn bedoeling was.

"In het voetbal komen we met elkaar in contact, maar het was niet mijn intentie om hem daar te raken. De video laat ook zien dat het niet mijn bedoeling was. Ik zweer op mijn familie dat het niet mijn intentie was", zo legde Abqar uit.

Per ongeluk

Ook Getafe-trainer Pepe Bordalás was het niet eens met de beslissing. Volgens hem gebeurt dit soort duels wel vaker en probeerde Abqar waarschijnlijk het shirt van Sørloth vast te pakken, maar greep hij per ongeluk zijn broek.

"Dit soort duels zie je vaker. Hij denkt zijn shirt vast te pakken, maar het is de broek van Sørloth. Ik heb nog nooit gezien dat een speler hier rood voor krijgt."

🚨🚨| It appears Abdel Abqar touched Alexander Sørloth’s private area, causing Sørloth to react angrily and pull him down.



As a result, Abqar was shown a red card. 😳🟥



pic.twitter.com/pD7IFmwq4G — CentreGoals. (@centregoals) March 14, 2026

De Madrilenen wonnen uiteindelijk het duel met 1-0 dankzij een doelpunt van Nahuel Molina in de achtste minuut.

