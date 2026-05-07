Het gaat van kwaad tot erger bij Real Madrid. De Spaanse voetbalgigant verkeert al weken in mindere vorm en dat heeft zich inmiddels ook vertaald naar de kleedkamer. Maar dat het zo uit de hand zou lopen had niemand verwacht.

Real Madrid beleeft dit jaar een matig seizoen. De Koninklijke werd in de kwartfinale van de Champions League uitgeschakeld door Bayern München, na een spektakelstuk, en lijkt ook het kampioenschap in Spanje definitief mis te lopen. Met daarbovenop nog het 'diva-gedrag' van Kylian Mbappé en de onrust in Madrid is compleet. Dat viel ook te merken op de training en in de kleedkamer van de ploeg, waar het volledig misging.

'Zeer ernstige situatie'

Op woensdag meldde de Spaanse sportkrant Marca al dat het hommeles was tussen middenvelders Federico Valverde en Aurélien Tchouaméni. Tijdens de training werd er een harde tackle ingezet, waarna de twee het aan de stok kregen. Uiteindelijk werden ze door teamgenoten uit elkaar gehaald, en leek het met een sisser af te lopen. Maar een dag later ging het nog veel erger mis.

Volgens diverse media in Spanje was het donderdag zelfs zo heftig tussen de twee kemphanen dat er vuistslagen zijn uitgedeeld. "Het incident was nog een stuk heftiger dan woensdag. Valverde moest zelfs in het ziekenhuis worden opgenomen", aldus Marca. Intern zou de situatie zelfs al als 'zeer ernstig' zijn bestempeld. RMC meldt dat Valverde zelfs buiten bewustzijn is geraakt toen hij een snijwond opliep tijdens de vecht- en valpartij.

Vechtpartij

Naar verluidt kwam de ruzie in de kleedkamer pas tot een echt kookpunt, waar teamgenoten de twee daders uit elkaar moesten halen. Er was zelfs sprake van een heuse vechtpartij, met Valverde dus als voornaamste slachtoffer. Het is bovendien een hard gelag voor alle fans van Real Madrid. Het toont immers opnieuw aan dat zowel de sfeer als de motivatie werkelijk waar dramatisch zijn in Bernabéu.

Volgens de Spaanse media zou het nieuwe incident zelfs tot een spoedvergadering hebben geleid, slechts enkele minuten na het opmerkelijke voorval. Alle spelers moesten bovendien blijven tot de lucht was geklaard. Maar het feit dat het ook buiten het veld zo slecht gaat, zorgt voor veel zorgen. De koppen moeten zo snel mogelijk weer bij elkaar, want zondag wacht El Clasico tegen aartsrivaal FC Barcelona. Als Real dan verliest, wordt Barça ook nog eens kampioen.

