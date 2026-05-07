Het vertrek van twee Manchester City-iconen zorgt niet alleen op het veld voor emoties, maar ook daarbuiten. Kaylee Aké, de vrouw van Oranje-international Nathan Aké, liet via Instagram zien dat het afscheid van Bernardo Silva en John Stones haar duidelijk raakt.

Silva en Stones vertrekken na het seizoen 2025/26 bij Manchester City en sluiten daarmee een bijzonder succesvolle periode af. Het tweetal groeide in de afgelopen jaren uit tot vaste kracht bij de Engelse topclub en verzamelde samen maar liefst achttien prijzen. Het absolute hoogtepunt was de Champions League-winst in 2023. Daarnaast werden ze zes keer kampioen van Engeland met City.

Boodschap van Kaylee Aké

De club wilde het afscheid niet onopgemerkt voorbij laten gaan en organiseerde daarom een groot feest in Manchester. Dat gebeurde kort na het spectaculaire 3-3 gelijkspel tegen Everton. Op het feest waren ook de partners van de spelers aanwezig, onder wie Kaylee Aké en Marina Reijnders. Kaylee deelde meerdere foto's van de avond op haar Instagram, maar haar bijschrift viel vooral op.

"Ik ben de laatste tijd naar te veel afscheidsfeestjes moeten gaan", schreef ze bij haar post. Daarbij plaatste ze een gebroken hartje en een emotionele emoji. Toch was de sfeer verder niet erg emotioneel. Even later verscheen er ook een vrolijke foto van de avond. Daarop staan Silva, Aké en Reijnders samen met hun partners terwijl ze allemaal gekke bekken trekken voor de camera.

Titelstrijd weer spannend

Na het afscheidsfeest van Silva en Stones gaat de blik van de spelers van Manchester City meteen weer op de bloedstollende titelstrijd met Arsenal. De Londenaren leken hun titelkansen eerder te verspelen na meerdere misstappen, waaronder een nederlaag tegen Manchester City (1-2). Maar door het onverwachte 3-3 gelijkspel van City bij Everton ligt de titelstrijd weer helemaal open. Arsenal staat momenteel vijf punten voor op City, al hebben de Londenaren wel een wedstrijd meer gespeeld.

