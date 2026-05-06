De titelstrijd in de Saudi Pro League heeft een opvallende wending gekregen. Niet alleen door het kleine puntenverschil tussen Al‑Nassr en Al‑Hilal, maar vooral door een moment dat op sociale media voor grote ophef zorgt. Daar wordt inmiddels zelfs openlijk gespeculeerd over mogelijke matchfixing.

Cristiano Ronaldo jaagt al enkele jaren op zijn eerste landstitel met Al‑Nassr. De club eindigde de afgelopen twee seizoenen als tweede en derde. Dit seizoen leek het echter eindelijk raak voor de Portugese ster. Voor Al-Nassr leek de elfde landstitel uit de clubgeschiedenis binnen handbereik. Afgelopen weekend kreeg de titelrace echter een opmerkelijke wending.

Opvallend cadeau voor Al‑Hilal

Al‑Nassr ging verrassend onderuit tegen Al‑Qadsiah, waardoor concurrent Al‑Hilal de kans kreeg om de achterstand te verkleinen. Dat gebeurde dinsdag, maar de manier waarop zorgde voor veel vragen. Al‑Hilal stond in de 79e minuut nog op 1‑1 tegen middenmoter Al‑Khaleej, totdat verdediger Pedro Rebocho een opvallende fout maakte. De Portugees had alle tijd aan de bal, maar speelde deze plotseling recht in de voeten van Sultan Mandash. Die profiteerde en schoot de 1‑2 binnen voor Al‑Hilal.

Bloedstollende titelstrijd

Door die treffer bedraagt het verschil tussen koploper Al‑Nassr en Al‑Hilal nog slechts twee punten, met nog drie wedstrijden te spelen. Volgende week dinsdag treffen de twee ploegen elkaar bovendien in een rechtstreeks duel dat mogelijk beslissend wordt in de titelstrijd.

Geruchten over matchfixing

Het bizarre moment ging razendsnel rond op sociale media. Veel kijkers zetten vraagtekens bij de actie van Rebocho, die ogenschijnlijk niet wist dat er een tegenstander in zijn rug stond. Online werd daarom al snel gesproken over mogelijke matchfixing. De speculaties namen verder toe toen er informatie opdook over Rebocho's bewondering voor Lionel Messi. De 31‑jarige linksback bezocht onlangs nog een wedstrijd van Inter Miami, de club van de Argentijnse sterspeler en grote rivaal van Ronaldo.

Daarnaast circuleert er ook een video waarin een assistent van Al‑Khaleej lachend een geldgebaar maakt naast Rebocho. Die beelden zorgden voor nog meer discussie onder voetbalfans.

Al Khaleej technical staff member gestures "money" while laughing at Pedro Rebocho mistake



Club grijpt in

Bij Al‑Khaleej zijn ze allesbehalve blij met de beschuldigingen. De club laat weten dat de juridische afdeling sociale media in de gaten houdt om accounts op te sporen die hun speler van matchfixing beschuldigen.

