Portugal moet het in de komende interlandperiode stellen zonder Cristiano Ronaldo. De 41-jarige aanvoerder ontbreekt in de selectie van bondscoach Roberto Martínez vanwege een hamstringblessure, waardoor hij de oefenwedstrijden tegen Mexico en de Verenigde Staten aan zich voorbij moet laten gaan. Voor de voetballegende betekent het een zeldzaam moment waarop hij de nationale ploeg moet missen.

Ronaldo liep de blessure eind februari op tijdens een competitiewedstrijd van Al-Nassr. Sindsdien kwam de Portugese aanvaller niet meer in actie voor zijn club. Volgens Martínez gaat het om een relatief lichte kwetsuur, maar wil de technische staf geen enkel risico nemen met het oog op het drukke programma dat volgt.

Opvallende afwezige

De afwezigheid van Ronaldo is opvallend, omdat hij zelden ontbreekt bij interlandperiodes. De laatste keer dat hij niet werd opgeroepen, dateert uit 2018. In 2022 miste hij weliswaar duels door ziekte, maar maakte hij nog altijd deel uit van de selectie. Zijn huidige afwezigheid onderstreept hoe uitzonderlijk het is dat Portugal zonder zijn recordhouder moet aantreden.

De afwezigheid verandert niets aan zijn status binnen de ploeg. Voor Martínez staat vast dat de routinier ook op het WK een belangrijke rol zal spelen, onder meer in combinatie met Gonçalo Ramos in de aanval. Binnen de Portugese staf blijft het vertrouwen groot dat Ronaldo tijdig volledig herstelt.

6e WK voor Cristiano Ronaldo

Voor andere spelers biedt de interlandperiode juist een kans om zich te laten zien. Zo is West Ham-middenvelder Mateus Fernandes opgeroepen en keert het jonge Porto-talent Rodrigo Mora terug in de selectie. Voor hem lonkt mogelijk zijn debuut in het nationale elftal.

De interlands tegen Mexico en de Verenigde Staten worden vooral gebruikt om te experimenteren en nieuwe opties te testen. Voor Ronaldo zelf betekent het voorlopig focussen op herstel, met het oog op een volgende eindronde in zijn imposante carrière. Mocht hij het toernooi halen, dan wordt het al zijn zesde WK-deelname, waarmee hij opnieuw een bijzonder hoofdstuk kan toevoegen aan zijn toch al indrukwekkende loopbaan. Portugal kijkt daarbij vooruit naar een programma met onder meer Colombia en Oezbekistan als tegenstanders.

'Fijne vaderdag papa'

Op dezelfde dag dat de Portugese selectie werd bekendgemaakt, liet Ronaldo op social media een meer persoonlijke kant van zichzelf zien. De superster stond stil bij vaderdag en deelde een emotioneel eerbetoon aan zijn overleden vader José Dinis Aveiro. Bij een oude foto van hen samen schreef hij: "Waar ik vandaan kom en waar ik voor leef. Fijne vaderdag papa."

De band met zijn familie blijft een belangrijke drijfveer voor de Portugese vedette, die ondanks zijn leeftijd nog altijd grote doelen nastreeft. Zo jaagt hij nog steeds op de grens van duizend doelpunten in zijn carrière en hoopt hij op een laatste WK-optreden. Voorlopig staat echter eerst zijn herstel centraal, zodat hij op tijd weer kan aansluiten bij club en land.