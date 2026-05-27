Topvoetbalster Vivianne Miedema heeft een zéér dubbele periode achter de rug. De 29-jarige aanvaller van Manchester City werd kampioen van Engeland, maar kende ook een zware tijd met haar moeder die plots op de intensive care kwam te liggen met lymfeklierkanker. "Het ene moment is alles leuk en prima, en ineens kan het leven zomaar voorbij zijn", zegt Miedema.

De voetbalwereld werd enkele weken geleden plotseling opgeschrikt door zéér ingrijpend nieuws over de gezondheid van de moeder van Miedema. "Het zijn heel rare weken geweest. Mijn moeder is dinsdag 58 jaar geworden. Dat hadden we vier of vijf weken geleden misschien niet meer gedacht", vertelt Miedema tegen het Algemeen Dagblad.

Negen dagen in coma

Haar moeder lag bijna vijf weken op de intensive care, nadat haar lichaam verkeerd reageerde op de chemokuren. "Zo slecht dat ze negen dagen in coma heeft gelegen. Drie tot vier weken lang was het fiftyfifty of ze er doorheen zou komen. Ze ligt nu op medium care, wat inhoudt dat ze nog steeds veel verzorging nodig heeft. Ze gaat heel kleine stapjes vooruit, maar er zijn nog steeds veel vraagtekens", vervolgt Miedema.

Volgens Miedema waren vooral de eerste dagen écht pittig. "De eerste dagen reageerde ze nergens op. Nog steeds snapt ze niet alles. Toen ik net terug was in Manchester en we voor het eerst via Facetime belden, vroeg ze of ik haar hand wilde vast houden. Dat snapt ze nog niet helemaal, maar ze snapt wel dat we kampioen zijn geworden. Ze krijgt ook steeds meer praatjes. Ze begint echt weer een kwebbelkous te worden. Dat is voor ons erg fijn."

Flinke struggles voor Miedema

Voor Miedema brak een bijzonder zware periode aan. Terwijl ze al aan het revalideren was van een blessure en daardoor de beslissende fase van de titelstrijd met Manchester City moest missen, werd ze ook nog geconfronteerd met ingrijpend persoonlijk nieuws. "Zelf ga je in survivalmodus. Alles draait om mama. Meestal ging ik tussen 8 en 9 naar de gym en zaten we 11 tot 5 in het ziekenhuis. Dan ging ik ‘s avonds nog een rondje hardlopen of een balletje trappen en was de dag weer voorbij."

'Reality check van het leven'

De 29-jarige topvoetbalster spreekt van een 'bizarre tijd'. "Het was echt een reality check van het leven. Het ene moment is alles leuk en prima, en ineens kan het leven zomaar voorbij zijn. Als je je moeder zo ziet liggen, doet dat mentaal ook veel met je. Het is erg zwaar geweest", besluit Miedema, die nog volop in haar revalidatie zit. Ze hoopt aan het einde van het seizoen nog minuten te maken bij de FA Cup-finale.

