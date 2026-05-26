Lionel Messi zorgde voor veel schrik bij talloze voetbalfans wereldwijd toen hij zondag met een ogenschijnlijke blessure het veld moest verlaten. Meteen werd er gevreesd voor deelname aan zijn laatste WK voetbal. Nu is Inter Miami met een eerste update gekomen.

Lionel Messi moest zich maandag een kleine twintig minuten voor het eind laten wisselen in de wedstrijd van zijn club Inter Miami tegen Philadelphia Union (6-4 overwinning). Het had er alle schijn van dat de Argentijnse sterspeler een lichte blessure had opgelopen, waardoor veel fans bang waren dat hij zijn laatste WK niet meer zou kunnen spelen. Toch lijkt het erop alsof de 38-jarige Messi gewoon mee kan doen aan het eindtoernooi.

Medisch onderzoek

Zijn club Inter Miami kwam laat op maandagavond met een officieel statement rond zijn fitheid. "Lionel Messi, de aanvoerder van Inter Miami CF, moest gisteren, zondag 24 mei, het veld verlaten tijdens de wedstrijd tegen Philadelphia Union vanwege fysieke klachten", zo begint de update over de gesteldheid van de kleine Argentijn.

"Na verder medisch onderzoek op maandag wijst de eerste diagnose op overbelasting in combinatie met spiervermoeidheid in zijn linkerhamstring. Het moment waarop hij zijn fysieke activiteiten kan hervatten, hangt af van zijn klinische en functionele herstel", aldus Inter Miami. Het lijkt dus vooral te gaan om oververmoeidheid, en minder om een serieuze spierblessure. Wel is het nog de vraag wanneer Messi weer precies fit is. De kans bestaat dat hij tenminste één van de groepswedstrijden moet missen.

Laatste WK

Na afloop van de wedstrijd gaf Inter Miami-coach Guillermo Hoyos al aan dat de wissel vooral 'uit voorzorg plaatsvond'. Vanwege de stroperige omstandigheden van het veld besloot hij om zijn sterspeler voor de zekerheid naar de kant te halen. Daarmee ligt de weg voor deelname aan het WK gewoon open voor Messi. Goed nieuws voor de talloze fans die hem nog één keer willen zien schitteren.

Voor Messi wordt het op zijn 38-jarige leeftijd immers zijn allerlaatste WK. Het wordt bovendien alweer zijn zesde deelname aan het mondiale eindtoernooi, net als voor eeuwige rivaal Cristiano Ronaldo. Messi hoopt met Argentinië om hetzelfde resultaat te bereiken als in Qatar in 2022, toen de Zuid-Amerikanen de wereldtitel grepen. Dit jaar zitten de Argentijnen in groep J, met Algerije, Oostenrijk en Jordanië.

