Marokko is klaar voor het WK. De winnaar van de veelbesproken Afrika Cup heeft de 26-koppige selectie voor het toernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico bekendgemaakt. Daarbij horen PSV'ers Ismael Saibari en Anass Salah-Eddine. Voor vier spelers uit de Eredivisie is geen plek.

Bondscoach Mohamed Ouahbi heeft geen plek in de selectie voor Rayane Bounida (Ajax), Ismaël Baouf (Cambuur), Souffian El Karouani (FC Utrecht) en Oussama Targhalline (Feyenoord). Bounida, Baouf, El Karouani en Targhalline waren opgenomen in de voorselectie, maar vielen alsnog af in de selectie van 26 spelers.

Twee Marokkaanse PSV'ers naar WK

Saibari, die maandag werd uitgeroepen tot beste speler van de Eredivisie, is een van de zeven middenvelders. Op de Eredivisie Awards troefde de PSV'er ploeggenoot Joey Veerman, Tjaronn Cherry (NEC), Mika Godts (Ajax) en Jacob Trenskow (sc Heerenveen) af. "Ik ben heel dankbaar. Het voelt goed, dit is de kers op de taart na het kampioenschap. Of ik de eredivisie nu heb uitgespeeld? Nee, zo voelt het niet. Alleen als we de titel en de beker hadden gewonnen denk ik."

Salah-Eddine maakt onderdeel uit van de defensie van Marokko, net als voormalig Ajacied Noussair Mazraoui (Manchester United) en sterspeler Achraf Hakimi van Paris Saint-Germain. Ook de in Nederland geboren Sofyan Amrabat is geselecteerd.

Marokko op het WK voetbal

Marokko begint het WK op 13 juni tegen Brazilië en speelt daarna in de groep nog tegen Schotland en Haïti. Marokko speelde dinsdag nog een oefenwedstrijd tegen Burundi en won met 5-0.

