Curaçao debuteert komende zomer op het WK voetbal. Dat doet het eiland met een waanzinnig mooi shirt. In samenwerking met Adidas is het uittenue uitgebracht. De traditionele drie strepen zijn een eerbetoon aan de karakteristieke huizen in Willemstad.

Curaçao plaatste zich voor de eindronde onder bondscoach Dick Advocaat. De 78-jarige Nederlander besloot echter niet naar het WK te gaan, omdat zijn dochter ernstig ziek is. In zijn kielzog vertrokken ook assistent Cor Pot en teamarts Casper van Eijk. Advocaat werd opgevolgd door Fred Rutten.

"Ik ga het doen zoals Dick het deed. Ik zal me aanpassen aan de cultuur en aan de manier waarop het eindtoernooi is bereikt. Daarbij zal ik mijn eigen sausje erover gooien, niet onbelangrijk", reageerde Rutten. "Maar ik ga uit van de kracht van het team dat iets heeft bereikt dat de wereld niet had verwacht: plaatsing voor het WK."

Uitshirt van Curaçao op WK

Curaçao debuteert in een poule met Duitsland, Ivoorkust en Ecuador. De spelers zullen het geen probleem vinden om het uitshirt te dragen. Die werd vrijdagnacht gepresenteerd. Adidas bracht een hele rits uitshirts uit, waaronder die van Curaçao.

"Het nieuwe uittenue is een eerbetoon aan de hoofdstad Willemstad en de levendig gekleurde gebouwen. Gelegen in de wijken Punda en Otrobanda, staat deze UNESCO Werelderfgoedlocatie bekend om zijn kleurrijke, zonovergoten gevels die de Caribische cultuur weerspiegelen", schrijft Adidas in het persbericht. Het uitshirt is pastelgeel, de drie strepen zijn roze, turquoise en oranje. De kraag is blauw.

'Het weerspiegelt onze identiteit'

"Terwijl ons team zich voorbereidt op het grootste podium in het voetbal, klaar om de wereld te laten zien waar ons prachtige eiland en zijn mensen voor staan, is de FFK trots om ons nieuwe uittenue van Adidas te presenteren", liet Gilbert Martina, voorzitter van de nationale voetbalbond (FKK) weten.

"Het weerspiegelt onze identiteit, ons karakter, trots tijdens de goddelijke reis van WK-kwalificatie en de internationale ambities van het Curaçaose voetbal. Met meer moois in de pijplijn, wanneer we medio mei ons nieuwe thuistenue presenteren."