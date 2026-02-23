Hedwiges Maduro is geschrokken van het nieuws dat Dick Advocaat stopt als bondscoach van Curaçao. De oud-middenvelder met Curaçaose roots leeft met de 78-jarige trainer mee en wenst zijn familie alle sterkte toe. "Het werk van Dick Advocaat moet door deze groep in leven gehouden worden op het WK."

Het nieuws is behoorlijk hard aangekomen in Curaçao. Dick Advocaat schreef geschiedenis voor het eiland door zich te plaatsen voor het WK, maar gaat dat zelf niet meemaken. Hij neemt afstand van het bondscoachschap wegens de gezondheid van zijn dochter. "Enorm zonde, maar ten eerste heel erg voor hem. Dat is het menselijke aspect en gezondheid gaat altijd voor", is de eerste reactie van Hedwiges Maduro.

Vader voor de groep

De oud-middenvelder van Ajax staat dichtbij Blue Wave en leeft mee met Advocaat. "Alle gezondheid en kracht gewenst naar hem en zijn dochter natuurlijk. Hij heeft de laatste twee jaar zichzelf volledig gegeven voor Curaçao, deze klap komt best hard aan. Hij is toch een soort vader voor de groep."

Voor de spelersgroep gaat nu een heel nieuwe dynamiek ontstaan waar ze ook weer aan moeten wennen, legt hij uit. "Je hebt samen een gevoel opgebouwd, er zijn gewoontes ingeslopen en dat is nu in één keer doorbroken. Er komt een nieuw iemand met een staf en dat zorgt voor een andere dynamiek. Dat is lastig vlak voor een toernooi, maar het kan ook een nieuwe energie geven richting het WK."

Advocaat schreef geschiedenis met Curaçao en dat mag absoluut niet vergeten worden. Ook al komt Rutten nu met een nieuwe staf, de vorige hoofdrolspelers moeten blijven 'voortleven'. Zij zijn net zo goed onderdeel van het avontuur komende zomer, ook al zijn ze er niet bij, vindt Maduro. "Het zou slim zijn als Rutten vaak naar Advocaat refereert komende periode. Curaçao moet echt voor hem gaan spelen. Ik vind dat ook een mooi menselijk en persoonlijk doel. Dit gaat namelijk verder dan voetbal."

'Dit doen we voor Dick'

Als speler had hij graag zijn kracht gehaald uit deze situatie, vertelt hij. "Ik zou graag met Advocaat in contact blijven als speler. Daar zie ik ook een mooie rol weggelegd voor de Leandro Bacuna, de aanvoerder maar ook Dean Gorré. Dat de selectie gaat spelen met het gevoel We moeten dit voor Dick doen, vergeet dat niet. Daar wil je extra kracht uit kunnen putten", omschrijft hij.

"Ondanks dat hij gestopt is, houd zijn spirit levend. Dat is iets moois. Hij heeft iets uitzonderlijks gepresteerd voor het eiland en dat mag nooit vergeten worden."

Reactie Bacuna

Bacuna heeft ondertussen gereageerd op het vertrekken van Advocaat, op zijn eigen kanalen. "Coach Dick, wij zijn enorm dankbaar voor alles wat u voor Curaçao heeft gedaan. U heeft ons op de kaart gezet en ons laten geloven in onszelf. U heeft geschiedenis geschreven met Curaçao. De kwalitifcatie is het resultaat van visie, discipline en geloof. Familie gaat altijd voor, en wij wensen u een uw familie kracht in deze periode. Wij zullen blijven strijden met dezelfde mentaliteit die u ons heeft meegegeven. Dank u coach, wij zijn trots op u."

