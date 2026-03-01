Fred Rutten heeft een dubbel gevoel overgehouden aan zijn aanstelling bij de nationale ploeg van Curaçao. De coach volgt Dick Advocaat op die door familieomstandigheden zijn taken heeft moeten neerleggen. Rutten onthult dat Advocaat hem ook zelf naar voren schoof als vervanger.

Advocaat maakte eind februari bekend dat hij zijn taken als bondscoach van Curaçao neerlegt. De dochter van de coach is ziek en hij wil alle tijd overhouden voor haar zorg. Ook verzorger en topdokter Casper van Eijk stopt bij Curaçao om Advocaat en zijn gezin bij te staan de komende tijd. Assistent-trainer Cor Pot stopt ook bij de WK-deelnemer. Perschef Kees Jansma blijft wel actief onder de nieuwe trainer Rutten, die binnenkort zijn eerste trainingen bij Curaçao zal geven.

'De voorgeschiedenis is onprettig'

Aan tafel bij Goedemorgen Eredivisie van ESPN geeft Rutten aan dat hij een dubbel gevoel overhoudt aan zijn aanstelling bij Curaçao. "De voorgeschiedenis is onprettig. Dat gevoel heb ik ook echt wel. Je doet het liever in andere omstandigheden. Ze zijn alleen nu eenmaal zo en nu begint het toch te gaan kriebelen", zo vertelt de enthousiaste coach.

Toen Advocaat besloot te stoppen bij Curaçao besloot hij zelf ook om Rutten naar voren te schuiven als zijn vervanger. "Dat klopt. Eigenlijk heeft Dick de voorzitter van de bond gesproken over een ideale kandidaat. Toen heeft hij mij naar voren geschoven en daar ben ik wel vereerd over."

'Ik heb al een keer nee gezegd'

Voordat Advocaat werd aangesteld bij Curaçao had de ploeg Rutten ook al op het oog als bondscoach. Toen moest hij echter afzeggen. "Ik heb al een keer nee gezegd, maar dat was om medische redenen. Daar kan ik niet op ingaan en daar wil ik ook niet op ingaan. Maar in overleg met de dokter hebben we toen besloten om het niet te doen. Ik heb uitgebreid met die mensen gesproken en ik heb toen ook gezegd dat ze Dick Advocaat moesten vragen."

Rutten werkte nooit samen met Advocaat, maar de twee hebben toch een speciale band. "Je komt elkaar wel eens tegen en dan heb je wel eens zo’n gevoel. Dit is wel zijn kindje en het doet hem ook zeer. Ik heb een ochtend met hem gezeten en alle in’s en outs besproken. Maar we gaan de route inzetten zoals Dick die heeft ingezet."