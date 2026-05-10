Racisme in het Italiaanse voetbal is een hardnekkig probleem en dat bewees het duel tussen Cagliari en Udinese eens te meer. Verdediger Alberto Dossena zou de Engelse spits Keinan Davis hebben uitgescholden voor aap. Davis was furieus en moest door medespelers en staf worden tegengehouden, maar zweeg daarna niet. Via Instagram riep hij de Serie A op in actie te komen.

Dossena zou Davis tijdens de wedstrijd een aap hebben genoemd. De Engelsman vloog uit zijn vel en moest worden tegengehouden door zijn eigen ploeggenoten en technische staf. Davis, die in 2023 overkwam van Aston Villa en dit seizoen uitstekend presteert met tien doelpunten in 26 wedstrijden, liet zich niet zomaar uit het veld slaan. De wedstrijd kon uiteindelijk wel worden uitgespeeld. Udinese won en klom naar de negende plaats, maar de gemoederen bleven hoog oplopen.

Slachtoffer richt zich rechtstreeks tot de dader

Na afloop richtte Davis zich via zijn Instagram Stories rechtstreeks tot de dader en de bond. "Deze racistische lafaard heeft me vandaag tijdens de wedstrijd een aap genoemd. Ik hoop dat de Serie A hier iets aan doet, maar we zullen wel zien", schreef hij.

Ook Udinese liet zich niet onbetuigd. De club bracht een statement naar buiten waarin ze Davis volledig steunen. "Udinese Calcio veroordeelt dit verachtelijke gedrag ten zeerste, dat ernstige schade toebrengt aan het imago en de waarden van de sport. We zullen Keinan met alle mogelijke middelen beschermen", aldus de nummer negen van Italië.

i Keinan Davis roept via zijn Instagram Stories op om op te treden tegen racisme.

'Het zou nooit bij me opkomen om iemand op die manier te beledigen'

Dossena ontkent op zijn beurt de beschuldiging met klem. "Het doet me verdriet en pijn om van racisme te worden beschuldigd. Het zou nooit bij me opkomen om iemand op die manier te beledigen. Een dergelijke daad staat ver af van mijn cultuur en opvoeding als mens", schreef de 27-jarige verdediger van Cagliari op zijn sociale media.

Diepliggend probleem in Italië

Het is niet de eerste keer dat de Serie A wordt opgeschrikt door racisme. In 2019 werd Romelu Lukaku als speler van Inter slachtoffer van racistische geluiden bij een strafschop, uitgerekend ook tegen wederom Cagliari. Ondanks veroordelingen vanuit de club en de bond volgde geen sanctie.

Ook voormalig AA Gent-spits Gift Orban kaartte dit seizoen aan anders te worden behandeld als zwarte speler in Italië. "Als zwarte speler in Italië kan ik niet negeren hoe vaak we anders worden behandeld. Ik hou van de sport en het enige wat ik vraag is eerlijkheid, respect en gelijke behandeling op het veld", liet de Nigeriaan weten.

