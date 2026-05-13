Voetbalicoon Lionel Messi is de grote sterspeler van de Amerikaanse competitie MLS. Dat blijkt ook uit zijn waanzinnige salaris. De 38-jarige strijkt miljoenen op bij Inter Miami.

De Argentijnse topvoetballer tekende in oktober een nieuw contract bij de club en daarbij is zijn zijn salaris ruim verdubbeld. Dat blijkt uit documenten van de MLS. Volgens zijn eerste overeenkomst, getekend in juli 2023, bedroeg zijn salaris 12 miljoen dollar. Messi's huidige contract loopt tot 2028.

Met een jaarsalaris van 25 miljoen dollar in zijn huidige contract blijft hij de best betaalde speler van de competitie. De door de MLS gepubliceerde som omvat geen inkomsten uit reclameovereenkomsten of Messi's optie om een aandeel te verwerven in de club, waarvan David Beckham mede-eigenaar is.

De superster leidde Miami na zijn komst naar de allereerste MLS-titel. Messi werd tweemaal op rij uitgeroepen tot meest waardevolle speler van de competitie. Vorige week zette hij nog een record op zijn naam. Hij schreef geschiedenis door het snelst op een totaal van honderd doelpunten en assists te komen. Na 64 MLS-duels staat de voetballegende op maar liefst 41 assists en 59 goals.

WK voetbal

Hij maakt zich nu op voor zijn zesde WK-deelname. Argentinië is titelhouder in het eindtoernooi en de verwachting is dat Messi ook deze editie weer bij de selectie zit. Hij zit in ieder geval bij de voorselectie die dinsdag door de Argentijnse bond bekend werd gemaakt.

Argentinië is ingedeeld in Groep J, waar het op 16 juni Algerije treft, op 22 juni Oostenrijk en op 27 juni Jordanië. Het toernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico vindt plaats tussen 11 juni en 19 juli.

Salaris Son Heung-min

De op één na best betaalde speler in de Amerikaanse competitie is de 33-jarige Zuid-Koreaan Son Heung-min, die in augustus vorig jaar FC Los Angeles versterkte. Hij strijkt jaarlijks een basissalaris van 10 miljoen dollar op, zo meldt persbureau AP.

