Lionel Messi heeft zaterdag een nieuw record op zijn naam gezet bij zijn club Inter Miami. De Argentijn gaf twee assists en maakte een doelpunt tegen Toronto FC. Daarmee schreef hij geschiedenis in de Amerikaanse competitie.

Inter Miami boekte zaterdag een overtuigende 2-4 zege op Toronto FC. De ploeg kwam voor rust op voorsprong via van Rodrigo De Paul. Na een vrije trap wist hij de bal in de rebound in het net te werken.

Na rust stal Messi de show. De 38-jarige gaf Luis Suárez een assist en bediende later ook Sergio Reguilón. Even later was hij zelf trefzeker en daarmee zette hij een bijzonder record op zijn naam. Het was namelijk zijn honderdste doelpunt of assist in de MLS.

Record

En die mijlpaal bereikte de Argentijn in een recordtijd. Hij schreef geschiedenis door het snelst op een totaal van honderd doelpunten en assists te komen in de Amerikaanse competitie. Hij overtrof het oude record met ruime cijfers. Dat stond op naam van Sebastian Giovinco, die 95 wedstrijden nodig had om tot dat aantal te komen. Messi was liefst 31 wedstrijden sneller: na 64 MLS-duels staat de voetballegende op maar liefst 41 assists en 59 goals.

WK voetbal

Messi hoopt komende zomer in Mexico, Canada en de Verenigde Staten ook nog eens te schitteren op het WK voetbal. Argentinië is titelverdediger op het eindtoernooi. De achtvoudig Ballon d'Or-winnaar voorziet wel problemen voor het nationale elftal.

"Er zijn veel spelers die last hebben van blessures of die een gebrek aan wedstrijdritme hebben, maar de waarheid is: als het team samen is, heeft het bewezen dat het competitief is en altijd wil winnen", vertelde het icoon in een interview met Pollo Alvarez. Hij ziet Frankrijk, Spanje en Brazilië als grote kanshebbers voor het wereldkampioenschap, maar sluit ook Portugal niet uit.

