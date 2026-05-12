Eén voor één druppelen de (voor)selectie voor het WK voetbal binnen. Dit keer is het de beurt aan regerend wereldkampioen Argentinië. Uiteraard kan sterspeler Lionel Messi niet ontbreken. Maar er is opvallend genoeg een speler van het WK van 2022 niet bij.

Overigens is het nog geen uitgemaakte zaak dat Messi zijn zesde WK gaat spelen. De aanvaller van Inter Miami gaf eerder aan door te willen gaan tot en met het WK om de wereldtitel van 2022 te verdedigen, mits zijn lichaam het toelaat. Maar een definitief besluit hierover heeft de achtvoudig Ballon d'Or-winnaar nog niet gedeeld.

Paulo Dybala opvallende afwezige

Bondscoach Lionel Scaloni heeft geen plek op de 55-koppige lijst voor Paulo Dybala (32). De aanvaller van AS Roma speelde sinds eind 2024 niet meer voor Argentinië. Hoewel hij deel uitmaakte van de ploeg die in Qatar (2022) de trofee omhoog hield, nam zijn rol af door blessures en de opkomst van jongere talenten.

Dybala speelde in september 2024 tegen Colombia zijn laatste interland. De creatieveling heeft 40 wedstrijden voor Argentinië op zijn naam staan en scoorde een penalty in de gewonnen strafschoppenserie tegen Frankrijk in de finale van 2022. Dit seizoen speelde Dybala 25 wedstrijden voor AS Roma, waar hij samenspeelt met Donyell Malen en Devyne Rensch. De Argentijn scoorde slechts 3 doelpunten en gaf 5 assists

Voormalig Eredivisionisten

Er zijn ook oude bekenden uit de Eredivisie opgenomen zoals voormalig Ajax-doelman Gerónimo Rulli en oud-PSV-keeper Walter Benítez. Ook oud-Ajacied Nicolás Tagliafico mag hopen op een plek in de Argentijnse selectie. Uit de onderstaande voorlopige lijst moet uiteindelijk de definitieve WK-selectie van maximaal 26 spelers worden gekozen.

Argentinië zit in Groep J, waar het op 16 juni Algerije treft, op 22 juni Oostenrijk en op 27 juni Jordanië. Het toernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico vindt plaats tussen 11 juni en 19 juli.

Voorlopige WK-selectie Argentinië

Doelmannen: Emiliano Martinez, Geronimo Rulli, Juan Musso, Walter Benitez, Facundo Cambeses, Santiago Beltran



Verdedigers: Agustin Giay, Facundo Medina, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Nahuel Molina, Nicolas Otamendi, Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico, German Pezzella, Gonzalo Montiel, Marcos Acuna, Kevin Mac Allister, Marcos Senesi, Lucas Martinez Quarta, Lautaro Di Lollo, Zaid Romero, Gabriel Rojas, Nicolas Capaldo



Middenvelders: Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Thiago Almada, Exequiel Palacios, Nicolas Paz, Franco Mastantuono, Alexis Mac Allister, Claudio Echeverri , Guido Rodriguez , Maximo Perron, Anibal Moreno, Milton Delgado, Alan Varela, Ezequiel Fernandez, Giovani Lo Celso, Nicolas Dominguez, Emiliano Buendia, Valentin Barco, Tomas Aranda



Aanvallers: Lionel Messi, Julian Alvarez, Nicolas Gonzalez , Giuliano Simeone , Lautaro Martinez, Gianluca Prestianni, Santiago Castro, Matias Soule, Alejandro Garnacho, Jose Manuel Lopez, Mateo Pellegrino

