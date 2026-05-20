Pep Guardiola stopt na tien jaar waarschijnlijk bij Manchester City en eigenlijk zou er nu maar één club meteen in actie moeten komen: Ajax. Dit is namelijk dé buitenkans waar de Amsterdammers jarenlang alleen maar van konden dromen, maar wat nooit écht realistisch leek. Nu ligt dat anders. Guardiola is straks beschikbaar, heeft een enorme bewondering voor de filosofie van Johan Cruijff én beschikt via Jordi Cruijff over een directe lijn met Ajax.

Guardiola en Jordi Cruijff kennen elkaar van hun gezamenlijke tijd bij FC Barcelona. Ze speelden tientallen wedstrijden samen en delen exact dezelfde voetbalvisie. Bovendien heeft Guardiola vaker uitgesproken hoeveel invloed Johan Cruijff op zijn carrière heeft gehad. Volgens hem heeft hij zelfs 'alles te danken' aan de Ajax-legende. Dat maakt de suggestie om volle bak voor de Spaanse toptrainer te gaan géén compleet absurd verhaal.

Dan komt Ajax ineens wél in beeld

Ajax zit sportief en bestuurlijk al jaren in een achtbaan. Trainers komen en gaan, dure aankopen vallen tegen en van het herkenbare Ajax-voetbal is helemaal niets over. De club die ooit bekendstond om bravoure, dominant positiespel en jeugdspelers met lef, is tegenwoordig vooral zoekende. Juist daarom moet Ajax nu groot denken. Niet wéér kiezen voor de middenweg, maar voor iemand die direct een complete cultuurverandering kan veroorzaken.

Guardiola gaat in Amsterdam natuurlijk geen salaris van twintig miljoen euro per jaar verdienen. Maar laten we wel wezen: die fase is hij allang voorbij. Hij heeft alles gewonnen wat er te winnen valt en hoeft zichzelf financieel of sportief niets meer te bewijzen. Voor hem zal het inmiddels eerder draaien om uitdaging, invloed en nalatenschap. Hoe aantrekkelijk is het dan om een gevallen Europese topclub terug te brengen naar de absolute top, volledig volgens de Cruijff-filosofie waar hij zelf zo in gelooft? En precies daarom komt Ajax ineens wél in beeld.

'Dromen' van werken bij Ajax

Guardiola heeft in het verleden meerdere keren laten doorschemeren dat hij zich enorm aangetrokken voelt tot de Ajax- en Cruijff-filosofie. Dat is ook niet zo gek, want vrijwel zijn complete voetbalvisie is gebouwd op de ideeën van Johan Cruijff. Tegen Ronald de Boer grapte hij jaren geleden zelfs dat hij ooit nog trainer van Ajax zou worden en hem dan als assistent zou meenemen.

Natuurlijk werd dat destijds gekscherend gebracht, maar zulke opmerkingen ontstaan niet zomaar. Guardiola heeft altijd met bewondering naar Ajax gekeken en heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat de club en de filosofie hem aanspreken. Juist daarom voelt het idee van Guardiola in Amsterdam ineens minder onrealistisch dan het jarenlang klonk.

Guardiola overtuigt spelers

Jordi Cruijff moet nu in actie komen. Gewoon de telefoon pakken, het gesprek aangaan en kijken of er ergens een opening zit. Want als Ajax weer serieus mee wil tellen in Europa, moet de club ook weer durven denken als een Europese topclub. Juist nu Ajax geen Champions League-voetbal of enorme salarissen kan bieden, moet je op een andere manier aantrekkelijk worden. En dan kom je al snel uit bij een trainer van wereldniveau.

Want laten we eerlijk zijn: spelers staan nog altijd in de rij om met Pep Guardiola te werken. Zijn naam alleen al geeft een club direct internationale uitstraling en geloofwaardigheid. Een speler twijfelt misschien over Ajax als club, maar veel minder snel over Guardiola als trainer. Dát zou pas een statement zijn van Jordi Cruijff. Niet voorzichtig bouwen aan herstel, maar in één klap laten zien waar Ajax weer naartoe wil. Precies op de gedurfde manier waar zijn vader voor stond.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover