België strijdt op het WK voetbal in Groep G om een plek in de knock-outfase. In de eerste groepswedstrijd tegen het Egypte van Mo Salah zat er geen overwinning in, en ook op zondagavond morsten onze zuiderburen in het duel tegen Iran weer twee punten. Egypte wint haar tweede duel wél en dat is de eerste overwinning ooit op een WK. Check hieronder de uitslagen, het programma en de stand in Groep G.

Egypte keek erg lang tegen een achterstand aan na een snoeiharde kopbal van Nieuw-Zeeland in de eerste helft. Maar in het tweede bedrijf kreeg Egypte de overmacht en werden ze gevaarlijk. Dat leidde ook tot de 1-1 en even later de 1-2. De laatste kwam op naam van Mo Salah, die zijn land bij de hand nam richting de eerste overwinning ooit op een WK. De 1-3 werd vlak voor tijd binnengekopt door Mahmoud Trezeguet.

België heeft voor de tweede keer op rij niet kunnen winnen op het WK voetbal. Na eerder gelijk te spelen tegen Egypte werd er ook tegen Iran gelijk gespeeld. Het werd 0-0 in het tweede duel in de groep.

Groep G

Groep G bestaat uit België, Egypte, Iran en Nieuw-Zeeland. Over de deelname van Iran was zeer veel te doen door de oorlog in het Midden-Oosten waar ook Amerika bij betrokken is. Even leken ze zelfs geweerd te worden, maar daar is gelukkig geen sprake van.

Egypte en België hielden elkaar keurig in evenwicht in het eerste duel in Groep G dit WK. Eerst kwam Egypte op voorsprong, waarna Romelu Lukaku met zijn eerste actie van groot belang was voor België. Hij dacht zelf te scoren, maar later bleek dat Egypte een eigen doelpunt maakte. Toch was hij belangrijk voor de 1-1 van België. Iran en Nieuw-Zeeland openden ook met een gelijkspel (2-2).

Nieuw-Zeeland is er voor het eerst sinds 2010 weer bij en profiteerde van het feit dat Oceanië met de uitgebreide WK-opzet nu één direct ticket kreeg. Zij hebben de beschikking over Ryan Thomas van PEC Zwolle, maar bovenal over Tim Payne, die uitgroeide tot een WK-cultfiguur.

Programma Groep G

15 juni om 21.00 uur: België - Egypte (1-1)

16 juni om 03.00 uur: Iran - Nieuw-Zeeland (2-2)

21 juni om 21.00 uur: België - Iran (0-0)

22 juni om 03.00 uur: Nieuw-Zeeland - Egypte

27 juni om 05.00 uur: Nieuw-Zeeland - België

27 juni om 05.00 uur: Egypte - Iran

De nummers één en twee gaan door naar de knock-outfase van het WK voetbal. Bij die 24 landen voegen zich ook nog de acht beste nummers drie uit de twaalf groepen.

Stand Groep G

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