De Champions League-wedstrijd tussen Tottenham Hotspur en Atlético Madrid heeft in Engeland voor veel ophef gezorgd. Trainer Igor Tudor wisselde keeper Antonin Kinsky na twee blunders al na een kwartier. Na afloop spreekt de coach vernietigende woorden over het duel.

Tottenham Hotspur verloor met 5-2 van Atlético en na afloop gaf Tudor toe dat 'alles fout gaat' bij de ploeg. “Een vreemde wedstrijd", reageerde hij. "We geven drie goals weg. Daarna herpakten we ons, maar de problemen zijn dodelijk. Heel, heel vreemd, heel ongebruikelijk. Het heeft ons zelfvertrouwen aangetast."

Na die vernietigende woorden over zijn eigen team richt Tudor zich tot de supporters in het stadion. "We willen onze excuses aanbieden aan de fans die hier vandaag waren. Aan iedereen. Het was een moeilijk moment voor hen."

Kritiek

De 47-jarige Tudor volgde een maand geleden Thomas Frank op als trainer bij Tottenham Hotspur. Na het duel met Atlético Madrid en de veelbesproken wissel van Kinsky krijgt hij er flink van langs door analisten in Britse media. Er wordt zelfs gespeculeerd over een ontslag.

De coach gaf na de nederlaag zelf toelichting over de wissel van zijn keeper. "Ik ben al 15 jaar trainer en heb dit nog nooit gedaan. Maar het was nodig om de jongen en het team te beschermen. Het was een ongelooflijke situatie."

Blunders

De 22-jarige Tsjech blunderde twee keer en moest plaatsmaken voor Guglielmo Vicario. Kinsky verdedigde in de zesde minuut niet goed uit. Marcos Llorente profiteerde en schoot de bal binnen: 1-0. Kort daarna stond Oranje-international Micky van de Ven aan de basis van de tweede tegentreffer, toen hij onderuitgleed en Antoine Griezmann scoorde: 2-0. Direct daarna blunderde Kinsky opzichtig, toen hij na een terugspeelbal half naast de bal trapte en Julián Alvarez simpel binnen kon tikken: 3-0.

Vicario moest na zijn invalbeurt ook vrij snel een treffer incasseren, van Robin Le Normand: 4-0. Pedro Porro deed toen iets terug namens het aangeslagen Tottenham Hotspur: 4-1. In de tweede helft wist alleen Alvarez nog een keer te scoren voor Atlético. Invaller Dominic Solanke bepaalde een kwartier voor tijd de eindstand op 5-2. Kort daarna viel Xavi Simons nog in bij Tottenham.

Atlético Madrid staat dus al met een been in de kwartfinale. De tweede ontmoeting tussen beide clubs is volgende week in Londen.