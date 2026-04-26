Bayern München is hard op weg om een waanzinnig record te breken. In de Bundesliga scoorde de al gekroonde kampioen al liefst 113 keer en staan er nog drie wedstrijden op het programma. Met Harry Kane en achttien scorende ploeggenoten in de selectie kan het stokoude record van net na de Tweede Wereldoorlog verbroken worden.

De Beierse gigant kan het meest scorende team worden in de vijf grootste Europese competities, op een lijst waar ook het Real Madrid van José Mourinho prijkt. Met nog eens vier doelpunten tegen Mainz, in de bizarre comeback van 0-3 naar 4-3, heeft Bayern zijn 113e competitiedoelpunt gescoord. De Duitse topclub aast nu op de titel van meest scorende team ooit in de vijf grootste Europese competities.

Negentien doelpuntenmakers

Het duurde even, maar trainer Vincent Kompany heeft een dodelijke machine gesmeed, met Harry Kane als speerpunt. Toch draait het niet alleen om de scoringsdrift van de Engelse spits; maar liefst 19 spelers hebben al gescoord in de competitie. Toch is Kane absoluut het goudhaantje. Met 33 goals in 31 duels is hij de topscorer en lijkt die titel hem niet te kunnen ontgaan. Buitenspelers Luis Diaz (15) en Michael Olise (13) hebben samen niet eens meer dan Kane.

125 goals is het record

Het Italiaanse Torino uit 1947/48 blijft het meest productieve team in de voetbalgeschiedenis, met 125 doelpunten, gevolgd door het Real Madrid van José Mourinho in 2011/12, met 121. Dit betekent dat Bayern 13 doelpunten moet maken in de resterende drie Bundesliga-wedstrijden om het record te breken. Dat klinkt niet onmogelijk - het team scoort gemiddeld 3,6 doelpunten per wedstrijd in de competitie (52 meer dan nummer twee Dortmund) en speelt nog tegen degradant Heidenheim, nummer voorlaatst Wolfsburg en angstig Köln.

Recordseizoenen in top-vijfcompetities

Torino 1947/1948: 125 goals

Real Madrid 2011/2012: 121 goals

Real Madrid 2014/2015: 118 goals

FC Barcelona 2016/2017: 116 goals

FC Barcelona 2012/2013: 115 goals

FC Barcelona 2011/2012: 114 goals

Bayern München 2025/2026: 113 goals

FC Barcelona 2015/2016: 112 goals

Treble

Bayern is al kampioen van de Bundesliga, maar moet in het slot van het seizoen ook nog aan de bak in de Champions League. Titelverdediger PSG wacht in de halve finales. Ook wacht aan het eind van het seizoen nog de bekerfinale tegen Stuttgart, waardoor de hoop op een treble nog altijd levend is.