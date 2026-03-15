Dominik Szoboszlai heeft zijn klasse maar weer eens getoond in het zeer belangrijke competitieduel van Liverpool met Tottenham Hotspur. Voor alweer de vijfde keer was de Hongaarse middenvelder trefzeker vanuit een directe vrije trap. Daarmee evenaart hij twee records.

Het Liverpool van Arne Slot is al een tijdje behoorlijk geplaagd. De laatste wedstrijd in de Premier League werd beschamend verloren van rodelantaarndrager Wolverhampton Wanderers. Bovendien werd ook de eerste confrontatie in de Champions League met Galatasaray verloren. Gelukkig voor The Reds kunnen ze altijd een beroep doen op Dominik Szoboszlai. Hij is één van de weinige spelers bij Liverpool die dit seizoen wel steevast goede wedstrijden speelt.

Cruciaal duel

Zondag speelt Liverpool een cruciaal duel met Tottenham Hotspur. Ook de bezoekers uit Noord-Londen zijn bezig aan een dramatisch seizoen. Spurs moet zelfs vrezen voor degradatie. Beide teams snakken naar een overwinning en moeten zelfs winnen.

Specialist Szoboszlai

Waar koploper Arsenal zeer sterk is vanuit corners, is Liverpool dat vanuit vrije trappen. Met Szoboszlai heeft de Engelse grootmacht een ware specialist in huis. Na een kwartier spelen schoot hij de 1-0 raak vanuit, jawel, een directe vrije trap. Daarmee evenaart hij bovendien twee records.

Records

De Hongaarse middenvelder evenaart namelijk het record met de meeste direct gescoorde vrije trappen ooit in een Premier League-seizoen. Dat record is al enige jaren in handen van James Ward-Prowse. De Engelsman kwam tweemaal tot vier gescoorde vrije trappen. Szoboszlai trof deze jaargang al het doel van Arsenal, City, Bournemouth en dus Tottenham Hotspur. Hij kan in de resterende wedstrijden ook nog het record volledig op zijn naam schrijven.

Daarnaast evenaarde de Hongaarse spelverdeler nóg een record. Hij scoorde namelijk ook al tegen Olympique Marseille in de Champions League vanuit een vrije trap. Daarmee staat de teller over alle competities dus op vijf. En dat is een evenaring van het oude record van Luis Suarez. De voormalig Ajacied kwam ook ooit tot vijf doelpunten vanuit een vrije trap.

Of het genoeg gaat zijn voor de overwinning moet nog blijken. De sfeer op Anfield zit er goed in. Na twintig minuten was er weer een mooi gebaar vanaf de tribune. Het hele stadion applaudisseerde als eerbetoon aan de overleden Diogo Jota. Hij droeg nummer twintig.