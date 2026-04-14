De beelden van Lisandro Martinez in het duel met Leeds United, waarin hij opmerkelijk genoeg aan het haar van een tegenstander trok, zijn inmiddels de hele wereld over gegaan. Maar er heerst ook onbegrip over het feit dat de Argentijn er met rood werd afgestuurd. Onder meer zijn trainer snapt er helemaal niks van.

De opmars van Manchester United werd maandag een halt toegeroepen door het verlies tegen laagvlieger Leeds United: 1-2. Maar daar had na afloop vrijwel niemand in Engeland het nog over. Daar ging het vooral over de harentrekkende oud-Ajacied Lisandro Martinez. De Argentijn kreeg rood nadat hij aan het knotje van tegenstander Dominic Calvert-Lewin had getrokken. En daar is zijn trainer Michael Carrick het absoluut niet mee eens.

Woedende trainer

Dat maakte het 44-jarige clubicoon van Manchester United na afloop dan ook in niet te misverstane woorden duidelijk. "Dit is een van de slechtste beslissingen die ik ooit heb gezien", begon hij zijn relaas tegen de BBC. "Calvert-Lewin kan een arm in het gezicht van Martinéz gooien, maar Licha krijgt rood. Een schokkend besluit."

Bovendien stelt de Engelse coach dat er helemaal geen sprake was van een harentrekkende verdediger. "Martinéz trok niet aan het haar en het was niet agressief", meent Carrick. "Hij raakt uit balans, raakt het haar van Calvert-Lewin aan en wordt weggestuurd. Het ergste is nog dat de scheidsrechter hiervoor naar het scherm wordt geroepen."

Aangezien Carrick toch al bezig was om zijn onvrede over het arbitrale trio te uitten, doet hij er zelfs nog een schepje bij. "Leny Yoro wordt daar tegen de achterkant van zijn hoofd geslagen. Maar de VAR besluit om niet in te grijpen. Dat was een belangrijk moment in de wedstrijd." Ondanks het verlies staat United nog altijd derde en lijken The Red Devils zich op te mogen maken voor de Champions League volgend seizoen.

Steun uit onverwachtse hoek

Er kwam daarnaast ook vanuit onverwachte hoek steun voor Martinez. Namelijk van niemand minder dan Calvert-Lewin, het slachtoffer, die niet boos is op de kleine verdediger. "Ik verzin de regels niet. Ik voel wel dat er aan mijn haren getrokken werd. Dat heb ik de scheidsrechter ook verteld. Het is sneu voor Martinéz, of hij het nou had bedoeld of niet. Ik koester in ieder geval geen wrok", liet Calvert-Lewin daarover optekenen.