Liverpool heeft in een dramatische periode een nieuwe tegenslag te verwerken gekregen. Aanvaller Hugo Ekitiké werd in het Champions League-duel met Paris Saint-Germain afgevoerd met een zeer ernstige blessure. Na onderzoek is gebleken dat de fans en de club pas weer in 2027 op de Fransman kunnen rekenen. Hij mist dus ook het WK voetbal.

De 23-jarige Ekitiké ging na een half uur spelen plots naar de grond. Hij zakte door zijn enkel toen hij wilde aanzetten voor de sprint. Het moment zorgt voor geschrokken reacties in het stadion en bij Ziggo Sport-commentator Wytse van der Goot. "Het ziet er niet best uit."

Hij greep meteen naar zijn achillespees en bleef kermend van de pijn op de grond liggen. De medische staf kwam snel het veld op en tilden de Fransman op een brancard. Onder luid applaus van de supporters op Anfield werd hij afgevoerd. Mohamed Salah verving hem.

Gescheurde achillespees

Een dag later kwam L'Equipe met het onheilspellende bericht dat de 23-jarige aanvaller zijn achillespees heeft gescheurd. Dat betekent dat Ekitiké zeker negen maanden buitenspel staat. Dat is voor Liverpool en met name voor hem een hard gelag. Liverpool bevestigde tot overmaat van ramp deze diagnose.

Landgenoot en voormalig PSG-verdediger Presnel Kimbembé had in het verleden al eens zo'n zware blessure en het kostte hem toen 639 dagen om terug te keren. Dat is ruim anderhalf jaar.

Geen WK

De blessure heeft dus ook gevolgen voor het WK, waar een streep door gaat. De Franse international zou normaal gesproken zijn debuut maken op het eindtoernooi in de selectie van Frankrijk. Sinds vorig jaar is hij vast onderdeel van de nationale ploeg. Hij speelde zes wedstrijden in de WK-kwalificatie. Daarin scoorde hij één keer.

Alexander Isak teruggekeerd

Slot koos opnieuw niet voor Salah voor de spitspositie. De Egyptenaar zat in Parijs ook al op de bank. Zowel Ekitiké als de van een blessure teruggekeerde Alexander Isak begonnen in de basis. Beide spelers kunnen in de punt van de aanval spelen en mochten dus na lange tijd eindelijk eens samen starten. Daar kan voorlopig weer een streep door.

Virgil van Dijk, Jeremie Frimpong en Ryan Gravenberch stonden bij Liverpool in de basisopstelling voor de return in de tegen Paris Saint-Germain. In het eigen stadion Anfield moest de ploeg van trainer Arne Slot dinsdag een 2-0-nederlaag in Parijs goedmaken om nog kans te maken op een plek bij de laatste vier. Dat lukte ondanks een invalbeurt van Cody Gakpo uiteindelijk niet, want ook in Engeland was PSG met 2-0 te sterk voor de ploeg van Slot.