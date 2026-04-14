Liverpool werd dinsdag uitgeschakeld in de Champions League na een 2-0 nederlaag in de return tegen Paris Saint-Germain. Britse media wijzen naar trainer Arne Slot nu de ploeg geen prijs meer heeft om voor te spelen. "Het kan niet slechter."

Na een 2-0 nederlaag in Parijs ging het ook op Anfield mis bij Liverpool. Door twee goals van Ousmane Dembélé werd de ploeg uitgeschakeld in de Champions League. Daarmee is het drama voor Slot compleet. Liverpool doet ook niet meer mee om de titel in de Premier League en is uitgeschakeld in de FA Cup.

Ondergang

"Slot weet diep in zijn hart dat dit seizoen niet eens in de buurt komt van goed genoeg", schrijft Daily Mail na de kwartfinale van de Champions League. "De ondergang sinds vorig seizoen is spectaculair." Vorig jaar werd Liverpool nog landskampioen van Engeland onder leiding van de Nederlander.

Het enige waar Liverpool nog voor kan spelen is plaatsing voor het volgende seizoen van de Champions League. "Dat is het enige wat de Nederlander nog kan redden. Maar er zullen zeker serieuze vragen gesteld worden over zijn positie." Volgens het Britse medium denken veel fans van de club dat Slot niet de juiste trainer is om de weg omhoog in te zetten met Liverpool. "Het wordt interessant om te zien waar hij naartoe zal gaan..."

'Slechter kan niet'

Er is ook veel kritiek op de basisopstelling van Liverpool voor het duel met titelverdediger PSG. Slot koos opnieuw niet voor Mohamed Salah voor de spitspositie. De Egyptenaar zat in Parijs ook al op de bank. "Het voelde alsof hij all-in ging aan de roulettetafel", schrijft The Sun over die keuze. "Ja, ze waren beter dan vorige week. Maar beter slechter kan niet."

'Was dit zijn laatste wedstrijd?'

Volgens BBC was de opstelling 'complete onzin'. "Dat mag niet gebeuren op zo'n avond. Het moet goed zijn vanaf het begin. Hij heeft de club, het team en de fans teleurgesteld", was het harde oordeel van verslaggever Julien Laurens.

"Er gaan serieuze vragen gesteld worden over de toekomst van Slot als trainer van Liverpool", aldus het medium. "Was dit zijn laatste Champion League-wedstrijd met de club?"