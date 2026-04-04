Toen het dak van het AZ-stadion in 2019 instortte, was Nederland even wereldnieuws. Er vielen toen gelukkig geen slachtoffers, maar dat het ook nog fouter kan aflopen werd zaterdagnacht (Nederlandse tijd) in de Peruaanse hoofdstad Lima maar weer eens bewezen.

In het stadion Alejandro Villanueva in de Peruaanse hoofdstad Lima is een persoon om het leven gekomen. Zeker 47 anderen zijn gewond geraakt, meldt de Peruaanse minister van Volksgezondheid Juan Carlos Velasco aan lokale media. Het ministerie van Volksgezondheid meldde eerder op X dat er een "constructie" instortte, zonder verder in detail te treden. Minister Velasco sprak in zijn verklaring enkel van een "incident".

Mysterie over wat er is gebeurd

De Spaanstalige CNN meldde dat het misging tijdens een feestelijke bijeenkomst in aanloop naar een voetbalwedstrijd die zondag (03.00 uur Nederlandse tijd) gepland staat tussen de Peruaanse voetbalteams Alianza Lima en Universitario. Voetbalclub Alianza Lima meldt in een verklaring dat van het instorten van een "constructie" geen sprake is. Wat er wel gebeurd is, maakt de club niet duidelijk.

Alarmfase afgekondigd

Het ministerie van Volksgezondheid laat weten dat de gewonden naar verschillende ziekenhuizen zijn gebracht en de zorgkosten door de regering worden vergoed. Om zorg te kunnen verlenen aan alle gewonden is de alarmfase afgekondigd in ziekenhuizen in de hoofdstad, stelt het ministerie. Alianza Lima is momenteel de koploper in Peru, met vijf punten voorsprong op nummer vier Universitario.

Wedstrijd gaat gewoon door

Er is inmiddels door de Peruaanse voetbalbond bevestigd dat de gehypete wedstrijd gewoon doorgaat, ondanks de tragedie. Volgens T13 gebeurde het incident bij het samenkomen van de fans voor het stadion, waar een enorme mensenmassa met vlaggen zwaaide. Door de enorme drukte zou de overleden fan zijn overleden en de tientallen gewonden zijn ontstaan. Ooggetuigen melden een staat van wanhoop, waarin fans massaal wegrenden en probeerden het gebied in paniek te verlaten.