In een seizoen van weinig hoogtepunten is Mika Godts de absolute smaakmaker bij Ajax. Zaterdagavond tegen NAC Breda toonde hij meerdere malen zijn klasse. Nadat de Belg de assist gaf op de openingstreffer, rondde hij vervolgens een waanzinnige solo af. Die deed denken aan een eerder moment uit de VriendenLoterij Eredivisie.

Hoogstaand was het allemaal niet wat NAC en Ajax op de mat legden in het Rat Verlegh Stadion. Gelukkig was daar voor de kijker Godts. Eerst behield hij goed het overzicht door een bal breed te geven op Oscar Gloukh. Die rondde af, waardoor de Belg zijn elfde assist alweer mocht bijschrijven in de Eredivisie.

Maar toen moest het mooiste nog komen. Godts ontving vlak voor rust de bal halverwege de helft van NAC. Hij stond er helemaal alleen voor, tegenover vier verdedigers. Met flinke wat schijn- en lichaamsbewegingen danste de Belg er echter zo doorheen. Na nog een panna stond hij oog in oog met keeper Daniel Bielica, die hij met een dikke sleepbeweging omspeelde. Daarna was het een koud kunstje om hem in het doel te werken.

Vergelijking met Zlatan

Ook bij ESPN waren ze lyrisch over de actie van Godts. "Dit is geweldig. Dit is een speler waar je voor naar het stadion komt", sprak oud-voetballer Kees Kwakman in zijn analyse. "De beheersing die hij heeft, de juiste keuzes. Die laatste sleep (om de keeper, red.) vind ik misschien nog wel de mooiste", zei Kwakman. "Een genot om naar te kijken, Godts."

Oud-Ajacied Nordin Boukhari zat ook in de studio en trok de vergelijking met Zlatan Ibrahimovic, die ook ooit tegen NAC zo'n goal maakte. De Marokkaanse Nederlander stond toen zelf in het veld. "Er is één speler die het voor hem heeft gedaan, dat was Zlatan. Godts heeft ook wel een beetje dat kappen en schijntrappen. Ik ben het eens met Kees, die sleep maakt hem geniaal. Mooi om te zien."

Meest waardevolle speler van de Eredivisie

Godts is de enige speler die in de dubbele cijfers staat qua goals en assists. Hij staat nu op zestien goals en elf assists. Dat maakt hem de meest waardevolle speler van de Eredivisie. Feyenoorder Ayase Ueda, die zaterdag twee keer scoorde, volgt kort daarachter. De Japanner gaf echter maar één assist en maakte 25 goals.