Heel voetbalminnend Nederland keek vol verwondering naar het indrukwekkende doelpunt dat Mika Godts maakte tegen NAC Breda. Dankzij de behendige Belg pakte Ajax drie belangrijke punten in de strijd om de Europees voetbal. Maar Feyenoord-icoon Willem van Hanegem doet niet mee aan de polonaise en is eigenlijk helemaal niet zo onder de indruk van de goal van Godts.

Vlak voor de rust van het duel van NAC met Ajax liet Mika Godts weer eens zijn absolute klasse zien. Met een soort Zlatanesque doelpunt, dat de Zweed ruim twintig jaar eerder ook tegen NAC maakte, was de 20-jarige Belg een heel leger aan Bredase verdedigers te slim af. Veel analisten spraken logischerwijs hun bewondering uit voor Godts, maar dat is niet het geval bij Feyenoord-icoon Willem van Hanegem.

'Leuk doelpunt'

In zijn wekelijkse column in het Algemeen Dagblad laat de voetballegende zijn licht schijnen over het reilen en zeilen in de Eredivisie in de afgelopen speelronde. Dus zag Van Hanegem ook hoe Godts van de NAC-defensie een soort speeltuin maakte. Al lag dat volgens de immer positieve Van Hanegem vooral aan de verdedigers.

"Mika Godts maakt een leuk doelpunt tegen verdedigers van NAC die al een heel seizoen werkelijk waar niets hebben laten zien", begint 82-jarige Van Hanegem in zijn column. "De hele journalistiek kust zijn voeten en aan het einde van het liedje zegt hij dat hij hoopt dat ze er bij PSV klaar voor zijn komende week."

Niet onder de indruk

Volgens van Hanegem hoeven de Eindhovenaren allesbehalve angstig te zijn voor hun volgende tegenstander én het spel van Godts. "Nou, ik zou zeggen als ik PSV’er was, misschien zijn wij er niet klaar voor, maar dat maakt helemaal niets uit. Het is namelijk nog april en we zijn al een tijdje kampioen, we gaan nu een week naar Ibiza en we staan als we zaterdag naar Amsterdam komen ongeveer 23 punten voor." Op het eind moet ook de goal van Godts het wederom ontgelden.

"Wel een mooi doelpunt hoor Mika, tegen de nummer zeventien van de Eredivisie", aldus de geboren Zeeuw met een snauw. "Wij geven hem in Eindhoven meestal af als je iemand alleen voor de keeper kunt zetten, maar die Gloukh zal het allemaal wel goed hebben gevonden zo, want hij zat erin. Nou, tot zondag hè", besluit Van Hanegem, die dus allerminst onder de indruk is van het doelpunt van Godts.