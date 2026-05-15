De familie Beckham is officieel miljardair, zo wordt gemeld in de Britse media. De Sunday Times stelt elk jaar een lijst op van de Britse miljardairs en daar staat de familie Beckham nu dus ook bij.

Volgens de krant is oud-voetballer Beckham de eerste Britse sporter die het schopt tot miljardair. Nog niet eerder stond er een sporter in de lijst.

Het vermogen van de familie wordt geschat op ruim 1,1 miljard pond, een ruime verdubbeling van de 500 miljoen pond een jaar eerder. De oud-voetballer is mede-eigenaar van voetbalclub Inter Miami en is ambassadeur van merken als Adidas en Hugo Boss. Victoria Beckham dankt haar rijkdom met name aan haar modelabel, nadat ze aanvankelijk beroemd werd als lid van The Spice Girls.

Op de rijkenlijst staan ook voor het eerst de broers Noel en Liam Gallagher van de band Oasis, met een geschat vermogen van 375 miljoen pond. De Britse koning Charles staat eveneens op de lijst. Met een geschat vermogen van 680 miljoen pond neemt de vorst de 230e plek in. De familie Hinduja, die actief is in onder meer energie, financiën en technologie, is lijstaanvoerder met een gezamenlijk vermogen van 38 miljard pond.

Onrust in de familie Beckham

Waar het op financieel gebied erg goed gaat met de familie Beckham, is dat qua familiaire band iets minder. David en Victoria zijn al een tijdje gebrouilleerd met hun oudste zoon Brooklyn. Volgens de oudste zoon komt 'het merk Beckham' altijd op de eerste plaats bij het gezin. Daarnaast zijn er een aantal dingen gebeurd rondom het huwelijk tussen Brooklyn Beckham en zijn vrouw Nicola Peltz. Zo zou Victoria bijvoorbeeld de eerste dans met haar zoon op hebben geëist, terwijl dit traditioneel de man en vrouw moeten doen.

Onlangs haalde Brooklyn nog openlijk uit naar zijn moeder, maar Victoria reageerde daar op een rustige manier op. "We houden zo veel van onze kinderen. We hebben altijd geprobeerd om de best mogelijke ouders te zijn", zo vertelde ze in de Wall Street Journal nadat haar zoon dingen zei over de opvoeding.

