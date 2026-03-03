Even leek het erop dat FC Barcelona weer voor een grote stunt zou zorgen. In de tweede confrontatie tegen Atlético Madrid kwamen de Catalanen zeer dichtbij een zogeheten 'remontada' (comeback). Uiteindelijk kwam de ploeg van trainer Hansi Flick één doelpunt te kort voor een verlenging in de halve finales van de Copa del Rey.

Midden februari speelde FC Barcelona één van de slechtste wedstrijden van het seizoen. In de halve finale van de Spaanse beker, kreeg Barça met liefst 4-0 op de broek van Atlético Madrid. Na een rap eigen doelpunt van Eric García scoorden achtereenvolgens Antoine Griezmann, Ademola Lookman en Julián Álvarez voor de Madrilenen.

Remontada

Daardoor moest Barcelona met een ware remontada op de proppen komen om de finale van de beker nog te kunnen halen. Even leek een stunt in de maak, want de thuisploeg kwam zeer dichtbij. Uiteindelijk kwamen ze één doelpuntje te kort voor een verlenging.

Bij rust stond het al 2-0 voor de formatie van trainer Hansi Flick. Supertalent Marc Bernal scoorde binnen een halfuur het openingsdoelpunt. Even later was het de beurt aan Raphinha om de stand vanaf de penaltystip te verdubbelen. Daardoor kreeg iedereen in Catalonië weer even hoop op een goede afloop.

Met nog twintig minuten te gaan was het wederom de pas 18-jarige Bernal, die op de positie van Frenkie de Jong speelde, die de 3-0 maakte en stadion Camp Nou deed beven. Maar in de slotfase deed Atlético wat ploegen van trainer Diego Simeone het best kunnen, namelijk verdedigen. Daardoor scoorde Barça niet meer, en zijn ze uitgeschakeld in de strijd om de Copa del Rey.

Blessure De Jong

Barcelona speelde zonder de geblesseerde Frenkie de Jong. Afgelopen week liep de middenvelder van Oranje een hamstringblessure op. Daardoor staat hij tenminste een maand aan de kant. De oefeninterlands van het Nederlands elftal eind maart moet De Jong dan ook aan zich voorbij laten gaan.

Spelersbus bekogeld

Voor tegenstander Atlético zal de overwinning extra lekker zijn. Voor het bekerduel werd de spelersbus van de Madrilenen namelijk belaagd door aanhangers van FC Barcelona. Er zouden volgens beelden op X stenen door de ruiten van de bus zijn gegooid. De spelers van de bezoekers zouden op dat moment in de bus hebben gezeten. Niemand raakte daarbij gewond.

Finale Copa del Rey

Diego Simeone haalt met Atlético dus de finale van de Spaanse beker. Die staat op 26 april op het programma. De tegenstander is nog onbekend. Woensdag nemen Athletic Bilbao en Real Sociedad het tegen elkaar op in Bilbao. De bezoekers verdedigen een voorsprong van 1-0 op Athletic Club.