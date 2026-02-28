De blessure van Frenkie de Jong gooit roet in het eten voor Ronald Koeman voor de aankomende interlandperiode. De bondscoach kan richting het WK wel opgelucht ademhalen, want de speler van FC Barcelona gaat 'geen enkel risico nemen' met zijn blessure, om zo op het eindtoernooi topfit te zijn.

De Jong raakte afgelopen week geblesseerd tijdens een training bij zijn club FC Barcelona. Later werd bekend dat het om een hamstringblessure ging, die hem zo'n vijf á zes weken aan de kant zal houden. Daardoor mist de 28-jarige middenvelder de komende interlandperiode met Oranje, als het Nederlands elftal twee oefenduels speelt tegen Noorwegen en Ecuador.

'Geen risico'

De Jong miste in 2024 het EK vanwege een slepende enkelblessure en volgens het Spaanse Sport wil hij nu geen enkel risico nemen richting het WK van aankomende zomer. Zo zou de middenvelder injecties geweigerd hebben en zich focussen op de lange termijn.

Pas wanneer De Jong weer 100% is, zal hij weer gaan spelen voor Barcelona. Het 'trauma' van het missen van het EK in 2024, mag niet herhaald worden. Toen gooide een blessure roet in het eten voor de oud-speler van Ajax. Het Nederlands elftal verloor toen in de halve finale van Engeland. Het toernooi werd uiteindelijk gewonnen door Spanje.

Geen alarmbellen?

Ronald de Boer ziet niet gelijk een groot probleem voor Koeman. "Frenkie de Jong in goede vorm missen, dat is natuurlijk een aderlating", stelt hij direct. "Maar we beschikken over een boel goede middenvelders bij Oranje met Quinten Timber, Ryan Gravenberch, Jerdy Schouten, Joey Veerman, Tijjani Reijnders en als talent Luciano Valente", somt hij op. "Dat zijn echt heel goede middenvelders, die een gemis van Frenkie kunnen opvangen." Op een andere positie zou het probleem groter zijn, zo stelt de oud-trainer van onder meer Ajax en Inter.

