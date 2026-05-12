Lamine Yamal was de grote afwezige tijdens de historische Clásico tussen FC Barcelona en Real Madrid. Hij moest van de zijlijn toekijken hoe zijn teamgenoten de landstitel binnenhaalden. Maar Lamal zou zichzelf niet zijn als hij op een hele andere manier de aandacht trok. Hij baarde namelijk opzien met een peperdure accessoire.

Lamine Yamal is sinds eind april al niet meer in actie gekomen voor FC Barcelona. Het Spaanse supertalent raakte toen geblesseerd aan zijn hamstring en zou pas rond de start van het WK weer kunnen terugkeren. Daarom zag hij de Clásico van dit weekend vanaf de tribunes. Maar toch was het wederom Yamal die de show stal, dit keer met zijn opmerkelijke outfit.

Peperdure accessoire

Tijdens de belangrijke wedstrijd, die de Catalenen uiteindelijk met 2-0 wonnen van hun aartsrivaal die daarmee de titel veiligstelden, was de 18-jarige Yamal hét gesprek buiten de lijnen. Zelfs de wereldberoemde superster Olivia Rodrigo was bijna 'starstruck' toen ze de behendige buitenspeler mocht ontmoeten. Maar het zou wellicht ook kunnen komen door zijn opvallende kledingkeuze.

Yamal, die een opmerkelijke outfit nooit schuwt, viel immers op door zijn roze jasje van het dure merk Stone Island. Maar de duizend euro voor dat jasje was zeker niet zijn enige dure aankoop. Vooral zijn opvallende handtas sprong in het oog bij de meeste fans. Onderzoek wees uit dat het een Hac a Dos PM bodypack betreft, van het Franse luxemerk Hermès. De kosten van de accessoire lopen al gauw op richting de tienduizend euro.

Met een geschat salaris van ruim drie ton per week zal het voor Yamal overigens geen al te zware uitgave zijn. Toch besloot de Spaans international om voor het echte feest zich alsnog om te kleden. Na het laatste fluitsignaal verscheen hij weer in zijn kenmerkende Barcelona-shirt.

Steunbetuiging

De felicititaties gingen na afloop uiteraard ook naar Yamal. Hij was dit seizoen één van de meest belangrijke spelers van Blaugrana. Met zestien doelpunten en twaalf assists in 28 duels was hij met recht enorm belangrijk in het behalen van de titel.

Yamal kan ook op veel lof rekenen vanwege een andere uiting tijdens het kampioenschapsfeest. Tijdens de officiële huldiging zwaaide hij met een Palestijnse vlag. Veel fans roemen hem om zijn steunbetuiging.

