De afgelopen dagen waren een rollercoaster aan emoties voor Hansi Flick. De Duitse oefenmeester pakte het kampioenschap in La Liga, maar kreeg tegelijk een zwaar verlies te verwerken. Zijn vader overleed namelijk in aanloop naar de belangrijke Clásico. Maar dinsdag komt de club met mooi nieuws naar buiten.

Groot nieuws

De 61-jarige Flick verlengt zijn huidige contract bij FC Barcelona met een jaar. Hij ligt daardoor tot medio 2028 vast in Catalonië. Zijn hoop is om naast het landskampioenschap ook weer eens mee te strijden om de eindzege in de Champions League.

De aankondiging van de contractverlenging deed Flick zelf. "Is het nieuws al naar buiten gebracht?", vroeg de Duitser zich hardop af op een persconferentie. "Sorry, ik heb de laatste dagen veel aan mijn hoofd gehad." Daarmee doelt hij ongetwijfeld op het onverwachte verlies van zijn vader.

"Ik ben dankbaar dat ik door mag gaan tot 2028", vervolgde Flick. "Veel coaches tekenen liever een contract voor meerdere jaren, maar ik denk dat het in het geval van Barcelona goed is om een gelimiteerde verlenging aan te gaan. Ik denk dat dit een hele goede deal is."

Volop lof voor Flick

Flick was dit jaar bezig aan zijn tweede seizoen bij de Catalaanse grootmacht, en pakt voor de tweede keer de titel. Eerder werkte hij onder meer als bondscoach van het nationale team van Duitsland, en als hoofdtrainer bij de Duitse grootmacht FC Bayern München. Met de contractverlenging spreekt FC Barcelona zijn dank en lof uit voor de gerenommeerde oefenmeester.

De Duitser kwam op een lastig moment binnen bij Blaugrana. Op dat moment had de club te maken met veel financiële malaise en waren de middelen om de ploeg te versterken erg klein. Dat Flick met veelal eigen jeugdspelers en een harde kern alsnog het landskampioenschap behaalde, zorgde in Spanje al voor veel lof. Barcelona speelt nog drie wedstrijden in La Liga, waarmee de ploeg nog op precies honderd punten uit kan komen.

